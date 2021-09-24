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Омская область
https://ria.ru/20210924/tekhnoparki-1751648108.html
В Омской области за три года построят пять детских технопарков "Кванториум"
В Омской области за три года построят пять детских технопарков "Кванториум" - РИА Новости, 24.09.2021
В Омской области за три года построят пять детских технопарков "Кванториум"
В школах и гимназиях Омска по нацпроекту "Образование" до 2024 года заработают еще пять детских технопарков "Кванториум", проект доказал свою эффективность и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:23
2021-09-24T15:25
омская область
общество
омск
омская область
кванториум
россия
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. В школах и гимназиях Омска по нацпроекту "Образование" до 2024 года заработают еще пять детских технопарков "Кванториум", проект доказал свою эффективность и пользуется спросом у детей, отмечают в правительстве Омской области.Ранее сообщалось, что в Омске в конце декабря 2019 года по нацпроекту "Образование" открылся детский технопарк "Кванториум" с обучением по пяти направлениям. Как отмечают в правительстве, год спустя на его базе запустили областной "Кванториум". Еще через год в районах Омской области заработал мобильный "Кванториум". 1 сентября текущего года в омской школе №77 заработал еще один новый технопарк "Кванториум", на создание которого направили 21,4 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря этому в школе появились три технические лаборатории, были переоснащены кабинеты физики, химии и биологии. Спустя месяц в минобразования Омской области подвели итоги работы технопарка.По словам директора школы №77 Елены Дегтяревой, ученики в восторге, среди ребят больше желающих, чем технопарк может принять на первых порах. Сейчас еще формируется штат педагогов технопарка, идут переговоры с директорами ближайших школ. По словам Дегтяревой, прорабатывается вопрос о возможности проведения занятий для детей из других школ."До 2024 года мы создадим еще пять таких технопарков в городских школах и гимназиях. Посещать занятия в них смогут не только ученики непосредственно тех школ, где они расположены, но и других учреждений. Так мы постепенно охватим всю территорию города", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Омской области, министра образования Татьяну Дернову.В ближайшие три года запланировано создание школьных "Кванториумов" в школах №151 (2022 год), №4 (2023 год) и №139, 63 и 107 (2024 год)."Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу подготовить кадровый резерв для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики России. Это задача не одного дня, и начинать ее решение нужно с профориентации и с совершенствования практической подготовки по информатике, физике, химии, биологии", - отметила Дернова.По ее словам, еще одна задача, которую решают технопарки,– вовлечение детей в дополнительное образование, которым в Омской области охвачено уже 75% школьников. Как отмечается в сообщении, за последние годы число школьников, занимающихся дополнительно, выросло – это результат реализации нацпроекта "Образование".
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общество, омск, омская область, кванториум, россия
15:23 24.09.2021 (обновлено: 15:25 24.09.2021)
 

В Омской области за три года построят пять детских технопарков "Кванториум"

© Фото : АУ ХМАО "Региональный молодежный центр" Технопарк "Кванториум"
Технопарк Кванториум - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : АУ ХМАО "Региональный молодежный центр"
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ОМСК, 24 сен - РИА Новости. В школах и гимназиях Омска по нацпроекту "Образование" до 2024 года заработают еще пять детских технопарков "Кванториум", проект доказал свою эффективность и пользуется спросом у детей, отмечают в правительстве Омской области.
Ранее сообщалось, что в Омске в конце декабря 2019 года по нацпроекту "Образование" открылся детский технопарк "Кванториум" с обучением по пяти направлениям. Как отмечают в правительстве, год спустя на его базе запустили областной "Кванториум". Еще через год в районах Омской области заработал мобильный "Кванториум". 1 сентября текущего года в омской школе №77 заработал еще один новый технопарк "Кванториум", на создание которого направили 21,4 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Благодаря этому в школе появились три технические лаборатории, были переоснащены кабинеты физики, химии и биологии. Спустя месяц в минобразования Омской области подвели итоги работы технопарка.
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По словам директора школы №77 Елены Дегтяревой, ученики в восторге, среди ребят больше желающих, чем технопарк может принять на первых порах. Сейчас еще формируется штат педагогов технопарка, идут переговоры с директорами ближайших школ. По словам Дегтяревой, прорабатывается вопрос о возможности проведения занятий для детей из других школ.
"До 2024 года мы создадим еще пять таких технопарков в городских школах и гимназиях. Посещать занятия в них смогут не только ученики непосредственно тех школ, где они расположены, но и других учреждений. Так мы постепенно охватим всю территорию города", - цитирует пресс-служба зампреда правительства Омской области, министра образования Татьяну Дернову.
В ближайшие три года запланировано создание школьных "Кванториумов" в школах №151 (2022 год), №4 (2023 год) и №139, 63 и 107 (2024 год).
"Президент Владимир Владимирович Путин ставит задачу подготовить кадровый резерв для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики России. Это задача не одного дня, и начинать ее решение нужно с профориентации и с совершенствования практической подготовки по информатике, физике, химии, биологии", - отметила Дернова.
По ее словам, еще одна задача, которую решают технопарки,– вовлечение детей в дополнительное образование, которым в Омской области охвачено уже 75% школьников. Как отмечается в сообщении, за последние годы число школьников, занимающихся дополнительно, выросло – это результат реализации нацпроекта "Образование".

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