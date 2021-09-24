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Религия
https://ria.ru/20210924/svyaschenniki-1751678754.html
РПЦ изучит просьбы африканских священников перейти в Московский патриархат
РПЦ изучит просьбы африканских священников перейти в Московский патриархат - РИА Новости, 24.09.2021
РПЦ изучит просьбы африканских священников перейти в Московский патриархат
Синод Русской православной церкви поручил рассмотреть просьбы клириков Александрийского патриархата, желающих перейти в Московский патриархат, из-за их позиции... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:43
2021-09-24T17:45
религия
справки
александрия
турция
москва
петр порошенко
московский патриархат
константинопольский патриархат
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Синод Русской православной церкви поручил рассмотреть просьбы клириков Александрийского патриархата, желающих перейти в Московский патриархат, из-за их позиции по признанию украинских раскольников, говорится в документах Синода, опубликованных на сайте РПЦ в пятницу.Синод РПЦ прошел очно в Москве 23-24 сентября.По его данным, 28 июля глава Александрийской церкви патриарх Феодор направил своего официального представителя епископа Вавилонского Феодора в Киев на "организованное раскольниками мероприятие", который огласил приветствие от имени Александрийского патриарха.13 августа, отмечают в РПЦ, патриарх Феодор посетил остров Имврос (Турция), где за литургией, которую возглавил Константинопольский патриарх Варфоломей, сослужил с главой раскольнической Православной церкви Украины, "а затем в ходе отдельной встречи с ним заверил его в своей решительной поддержке". При этом подчеркивается, что к настоящему времени никто из архиереев Александрийской православной церкви "не выразил несогласия с действиями патриарха Феодора по поддержке раскола на Украине"."Учитывая вышесказанное и принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской православной церкви в адрес святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского патриархата, поручить преосвященному архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду (заместителю председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата – ред.) по тщательном изучении поступивших обращений представить предложения Священному синоду", - сказано в журналах Синода.При этом отмечается, что ранее Русская православная церковь воздерживалась от положительного ответа на прошения со стороны клириков Александрийского патриархата "в надежде на то, что патриарх Феодор изменит свое решение, а архиереи Александрийской церкви не поддержат легализацию украинского раскола".В РПЦ напомнили, что 26 декабря 2019 года Синод признал невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также "продолжения молитвенного и евхаристического общения с ним и с теми архиереями Александрийской православной церкви, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола".Как заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, речь идет о десятках прошений со стороны священнослужителей Александрийской церкви.Тем не менее, Русская православная церковь в течение всего этого времени, с 2019 года, не реагировала на эти прошения, надеясь на то, что позиция патриарха Александрийского изменится. К сожалению, этого не произошло", - сказал Легойда.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В ней насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Патриаршая резиденция находится в Александрии.
https://ria.ru/20210923/mitropolity-1751350538.html
https://ria.ru/20210716/khristiane-1741584972.html
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справки, александрия, турция, москва, петр порошенко, московский патриархат, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)
17:43 24.09.2021 (обновлено: 17:45 24.09.2021)
 

РПЦ изучит просьбы африканских священников перейти в Московский патриархат

CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin / Воскресенский храм в Рабате, Морокко
Воскресенский храм в Рабате, Морокко - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC BY-SA 4.0 / Maxim Massalitin /
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Синод Русской православной церкви поручил рассмотреть просьбы клириков Александрийского патриархата, желающих перейти в Московский патриархат, из-за их позиции по признанию украинских раскольников, говорится в документах Синода, опубликованных на сайте РПЦ в пятницу.
Синод РПЦ прошел очно в Москве 23-24 сентября.
По его данным, 28 июля глава Александрийской церкви патриарх Феодор направил своего официального представителя епископа Вавилонского Феодора в Киев на "организованное раскольниками мероприятие", который огласил приветствие от имени Александрийского патриарха.
13 августа, отмечают в РПЦ, патриарх Феодор посетил остров Имврос (Турция), где за литургией, которую возглавил Константинопольский патриарх Варфоломей, сослужил с главой раскольнической Православной церкви Украины, "а затем в ходе отдельной встречи с ним заверил его в своей решительной поддержке". При этом подчеркивается, что к настоящему времени никто из архиереев Александрийской православной церкви "не выразил несогласия с действиями патриарха Феодора по поддержке раскола на Украине".
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"Учитывая вышесказанное и принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской православной церкви в адрес святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского патриархата, поручить преосвященному архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду (заместителю председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата – ред.) по тщательном изучении поступивших обращений представить предложения Священному синоду", - сказано в журналах Синода.
При этом отмечается, что ранее Русская православная церковь воздерживалась от положительного ответа на прошения со стороны клириков Александрийского патриархата "в надежде на то, что патриарх Феодор изменит свое решение, а архиереи Александрийской церкви не поддержат легализацию украинского раскола".
В РПЦ напомнили, что 26 декабря 2019 года Синод признал невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также "продолжения молитвенного и евхаристического общения с ним и с теми архиереями Александрийской православной церкви, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола".
Как заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, речь идет о десятках прошений со стороны священнослужителей Александрийской церкви.
Тем не менее, Русская православная церковь в течение всего этого времени, с 2019 года, не реагировала на эти прошения, надеясь на то, что позиция патриарха Александрийского изменится. К сожалению, этого не произошло", - сказал Легойда.
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В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.
По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В ней насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Патриаршая резиденция находится в Александрии.
 
РелигияСправкиАлександрияТурцияМоскваПетр ПорошенкоМосковский ПатриархатКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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