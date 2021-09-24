https://ria.ru/20210924/svyaschenniki-1751678754.html

РПЦ изучит просьбы африканских священников перейти в Московский патриархат

РПЦ изучит просьбы африканских священников перейти в Московский патриархат - РИА Новости, 24.09.2021

РПЦ изучит просьбы африканских священников перейти в Московский патриархат

Синод Русской православной церкви поручил рассмотреть просьбы клириков Александрийского патриархата, желающих перейти в Московский патриархат, из-за их позиции... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:43

2021-09-24T17:43

2021-09-24T17:45

религия

справки

александрия

турция

москва

петр порошенко

московский патриархат

константинопольский патриархат

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156290/43/1562904359_0:5:500:286_1920x0_80_0_0_7ca3b54d55299f79dce090c96f770ee7.jpg

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Синод Русской православной церкви поручил рассмотреть просьбы клириков Александрийского патриархата, желающих перейти в Московский патриархат, из-за их позиции по признанию украинских раскольников, говорится в документах Синода, опубликованных на сайте РПЦ в пятницу.Синод РПЦ прошел очно в Москве 23-24 сентября.По его данным, 28 июля глава Александрийской церкви патриарх Феодор направил своего официального представителя епископа Вавилонского Феодора в Киев на "организованное раскольниками мероприятие", который огласил приветствие от имени Александрийского патриарха.13 августа, отмечают в РПЦ, патриарх Феодор посетил остров Имврос (Турция), где за литургией, которую возглавил Константинопольский патриарх Варфоломей, сослужил с главой раскольнической Православной церкви Украины, "а затем в ходе отдельной встречи с ним заверил его в своей решительной поддержке". При этом подчеркивается, что к настоящему времени никто из архиереев Александрийской православной церкви "не выразил несогласия с действиями патриарха Феодора по поддержке раскола на Украине"."Учитывая вышесказанное и принимая во внимание многочисленные обращения клириков Александрийской православной церкви в адрес святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под омофор Московского патриархата, поручить преосвященному архиепископу Владикавказскому и Аланскому Леониду (заместителю председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата – ред.) по тщательном изучении поступивших обращений представить предложения Священному синоду", - сказано в журналах Синода.При этом отмечается, что ранее Русская православная церковь воздерживалась от положительного ответа на прошения со стороны клириков Александрийского патриархата "в надежде на то, что патриарх Феодор изменит свое решение, а архиереи Александрийской церкви не поддержат легализацию украинского раскола".В РПЦ напомнили, что 26 декабря 2019 года Синод признал невозможность поминовения имени патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также "продолжения молитвенного и евхаристического общения с ним и с теми архиереями Александрийской православной церкви, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола".Как заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, речь идет о десятках прошений со стороны священнослужителей Александрийской церкви.Тем не менее, Русская православная церковь в течение всего этого времени, с 2019 года, не реагировала на эти прошения, надеясь на то, что позиция патриарха Александрийского изменится. К сожалению, этого не произошло", - сказал Легойда.В 2018 году по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко и патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций была создана Православная церковь Украины (ПЦУ). Она получила от патриарха Варфоломея томос об автокефалии – церковной независимости. ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской церквей, а в 2020 году – предстоятель Кипрской церкви. РПЦ ответила на признание раскольников разрывом отношений с Константинопольским патриархатом и теми предстоятелями и архиереями других поместных церквей, которые приняли украинский раскол.По данным с сайта РПЦ, Александрийская церковь основана апостолом и евангелистом Марком, с 451 является патриархатом и "до последнего времени Церковь находилась в сильной церковной зависимости от Константинополя". Каноническая территория Александрийской церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В ней насчитывается 27 митрополий и 4 епископии. Патриаршая резиденция находится в Александрии.

https://ria.ru/20210923/mitropolity-1751350538.html

https://ria.ru/20210716/khristiane-1741584972.html

александрия

турция

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, александрия, турция, москва, петр порошенко, московский патриархат, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу)