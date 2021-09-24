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Гинцбург оценил включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок

Гинцбург оценил включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок - РИА Новости, 24.09.2021

Гинцбург оценил включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к идее... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:49

2021-09-24T16:49

2021-09-24T17:17

распространение коронавируса

александр гинцбург

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к идее включения "Спутника V" в нацкалендарь прививок, и выразил мнение, что "жизнь заставит это сделать"."Так же, как и ко всем остальным вакцинам, у нас, кажется, 14 вакцин сейчас в календаре прививок. Ни у кого, это мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы "Спутник V" включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению или к счастью, соответственно, жизнь нас заставит это сделать", - сказал Гинцбург на вопрос о возможности включения "Спутника V" в календарь прививок, выступая на мероприятии в Российском еврейском конгрессе.Он считает, что это может произойти на полгода раньше или позже, но "деваться некуда", потому что "данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет".

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"