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Гинцбург оценил включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок
Гинцбург оценил включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок - РИА Новости, 24.09.2021
Гинцбург оценил включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к идее... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:49
2021-09-24T16:49
2021-09-24T17:17
распространение коронавируса
александр гинцбург
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что положительно относится к идее включения "Спутника V" в нацкалендарь прививок, и выразил мнение, что "жизнь заставит это сделать"."Так же, как и ко всем остальным вакцинам, у нас, кажется, 14 вакцин сейчас в календаре прививок. Ни у кого, это мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы "Спутник V" включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению или к счастью, соответственно, жизнь нас заставит это сделать", - сказал Гинцбург на вопрос о возможности включения "Спутника V" в календарь прививок, выступая на мероприятии в Российском еврейском конгрессе.Он считает, что это может произойти на полгода раньше или позже, но "деваться некуда", потому что "данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет".
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александр гинцбург, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v"
16:49 24.09.2021 (обновлено: 17:17 24.09.2021)
Гинцбург оценил включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок
Глава Центра Гамалеи Гинцбург поддержал включение "Спутника V" в нацкалендарь прививок
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург
заявил, что положительно относится к идее включения "Спутника V
" в нацкалендарь прививок, и выразил мнение, что "жизнь заставит это сделать".
"Так же, как и ко всем остальным вакцинам, у нас, кажется, 14 вакцин сейчас в календаре прививок. Ни у кого, это мне кажется, не вызывает никакого особого дискомфорта и противоречия, поэтому я отношусь положительно к тому, чтобы "Спутник V" включить в национальный календарь прививок. И, к сожалению или к счастью, соответственно, жизнь нас заставит это сделать", - сказал Гинцбург на вопрос о возможности включения "Спутника V" в календарь прививок, выступая на мероприятии в Российском еврейском конгрессе.
Он считает, что это может произойти на полгода раньше или позже, но "деваться некуда", потому что "данный возбудитель никуда из человеческой популяции не уйдет".