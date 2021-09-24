https://ria.ru/20210924/spasateli-1751645240.html

Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса

Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса - РИА Новости, 24.09.2021

Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса

Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов с Эльбруса, представят к государственным и ведомственным наградам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:10

2021-09-24T15:10

2021-09-24T16:20

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов с Эльбруса, представят к государственным и ведомственным наградам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.В министерстве отметили, что специалисты работали в сложных погодных условиях: температура была минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду. Из-за мокрого снега видимость не превышала метра.Ранее сообщалось, что в операции МЧС участвовали 69 человек и 16 единиц техники.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали и передали медикам. Госпитализированы 11 человек, у многих выживших сильные обморожения и травмы.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751594343.html

эльбрус

россия

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2021

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе