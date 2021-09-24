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Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса
Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса - РИА Новости, 24.09.2021
Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса
Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов с Эльбруса, представят к государственным и ведомственным наградам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:10
2021-09-24T16:20
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов с Эльбруса, представят к государственным и ведомственным наградам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.В министерстве отметили, что специалисты работали в сложных погодных условиях: температура была минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду. Из-за мокрого снега видимость не превышала метра.Ранее сообщалось, что в операции МЧС участвовали 69 человек и 16 единиц техники.Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали и передали медикам. Госпитализированы 11 человек, у многих выживших сильные обморожения и травмы.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
15:10 24.09.2021 (обновлено: 16:20 24.09.2021)
 
Спасателей наградят за эвакуацию туристов с Эльбруса

Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов с Эльбруса, представят к госнаградам

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРабота высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии
Работа высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спасателей, участвовавших в эвакуации альпинистов с Эльбруса, представят к государственным и ведомственным наградам, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
В министерстве отметили, что специалисты работали в сложных погодных условиях: температура была минус 20 градусов, а порывы ветра достигали 40-70 метров в секунду. Из-за мокрого снега видимость не превышала метра.
Ранее сообщалось, что в операции МЧС участвовали 69 человек и 16 единиц техники.
Накануне на высоте 5,4 тысячи метров 19 туристов из-за ухудшения погодных условий попросили о помощи. В результате погибли пять человек. Остальных эвакуировали и передали медикам. Госпитализированы 11 человек, у многих выживших сильные обморожения и травмы.
Палаточный лагерь по пути на вершину горы Эльбрус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭльбрусРоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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