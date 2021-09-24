https://ria.ru/20210924/smertnost-1751719049.html
Среди умерших от коронавируса привитых почти нет, заявила Попова
Среди умерших от коронавируса привитых почти нет, заявила Попова - РИА Новости, 24.09.2021
Среди умерших от коронавируса привитых почти нет, заявила Попова
Среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:11
2021-09-24T21:11
2021-09-24T21:11
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750503476_0:0:3235:1821_1920x0_80_0_0_20131663df882d77b24ebaaa8ace4d3e.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что штаммом "дельта" заболевают не больше 2% ранее привитых.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/11/1750503476_403:0:3134:2048_1920x0_80_0_0_4765c77072d11ea7af8571666e607dc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Среди умерших от коронавируса привитых почти нет, заявила Попова
Попова: среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет