https://ria.ru/20210924/smertnost-1751719049.html

Среди умерших от коронавируса привитых почти нет, заявила Попова

Среди умерших от коронавируса привитых почти нет, заявила Попова - РИА Новости, 24.09.2021

Среди умерших от коронавируса привитых почти нет, заявила Попова

Среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:11

2021-09-24T21:11

2021-09-24T21:11

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Среди умерших от коронавируса в России привитых практически нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Из числа ежедневно погибающих в стране привитых практически нет", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".Она отметила, что штаммом "дельта" заболевают не больше 2% ранее привитых.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии