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Источник объяснил, почему депутатам в Госдуме закупили китайские смартфоны
Источник объяснил, почему депутатам в Госдуме закупили китайские смартфоны - РИА Новости, 24.09.2021
Источник объяснил, почему депутатам в Госдуме закупили китайские смартфоны
Источники РИА Новости в Госдуме объяснили, почему для депутатов закупили смартфоны китайской компании Realme - они проходят по лимиту средств и отвечают... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:55
2021-09-24T11:55
общество
технологии
госдума рф
россия
realme
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Источники РИА Новости в Госдуме объяснили, почему для депутатов закупили смартфоны китайской компании Realme - они проходят по лимиту средств и отвечают требованиям к характеристикам.Как сказали два собеседника агентства из аппарата нижней палаты парламента, обеспечение парламентариев всеми видами связи осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, при этом при проведении закупок учитываются предписания правительства РФ относительно характеристик и предельной стоимости мобильных телефонов, в частности, установленный лимит затрат – не более 15 тысяч рублей на человека.Из материалов госзакупок следует, что Государственная дума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 миллиона рублей. Стоимость одного смартфона Realme C21 составляет порядка 9700 рублей за штуку."Обеспечение депутатов Государственной думы всеми видами связи осуществляется в целях реализации ими своих полномочий в соответствии со статьей 31 федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал источник в аппарате ГД.По его словам, вся информация, связанная с осуществлением закупок, размещена, в соответствии с законодательством, в единой информационной системе в сфере закупок.В свою очередь другой собеседник в аппарате нижней палаты парламента пояснил, что закупка средств мобильной (подвижной) связи проходит в соответствии с частью 4 статьи 19 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"."При проведении закупок аппарат Государственной думы также руководствуется распорядительными документами правительства РФ, которые определяют характеристики и предельную стоимость мобильных телефонов", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что характеристики к мобильным средствам связи определены каталогом товаров работ и услуг, в соответствии с постановлением правительства РФ от 8 февраля 2017 года №145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"."Постановлением правительства от 20 октября 2014 года №1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" определены максимальные нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи – не более 15 тысяч рублей на человека", - пояснил собеседник в аппарате Госдумы.
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общество, технологии, госдума рф, россия, realme
11:55 24.09.2021
 
Источник объяснил, почему депутатам в Госдуме закупили китайские смартфоны

Источник: смартфоны Realme для депутатов Госдумы отвечают необходимым требованиям

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Источники РИА Новости в Госдуме объяснили, почему для депутатов закупили смартфоны китайской компании Realme - они проходят по лимиту средств и отвечают требованиям к характеристикам.
Как сказали два собеседника агентства из аппарата нижней палаты парламента, обеспечение парламентариев всеми видами связи осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, при этом при проведении закупок учитываются предписания правительства РФ относительно характеристик и предельной стоимости мобильных телефонов, в частности, установленный лимит затрат – не более 15 тысяч рублей на человека.
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Из материалов госзакупок следует, что Государственная дума закупила 450 смартфонов китайской компании Realme на сумму 4,3 миллиона рублей. Стоимость одного смартфона Realme C21 составляет порядка 9700 рублей за штуку.
"Обеспечение депутатов Государственной думы всеми видами связи осуществляется в целях реализации ими своих полномочий в соответствии со статьей 31 федерального закона от 8 мая 1994 года № 3-ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации", - сказал источник в аппарате ГД.
По его словам, вся информация, связанная с осуществлением закупок, размещена, в соответствии с законодательством, в единой информационной системе в сфере закупок.
В свою очередь другой собеседник в аппарате нижней палаты парламента пояснил, что закупка средств мобильной (подвижной) связи проходит в соответствии с частью 4 статьи 19 федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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"При проведении закупок аппарат Государственной думы также руководствуется распорядительными документами правительства РФ, которые определяют характеристики и предельную стоимость мобильных телефонов", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что характеристики к мобильным средствам связи определены каталогом товаров работ и услуг, в соответствии с постановлением правительства РФ от 8 февраля 2017 года №145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
"Постановлением правительства от 20 октября 2014 года №1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" определены максимальные нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи – не более 15 тысяч рублей на человека", - пояснил собеседник в аппарате Госдумы.
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