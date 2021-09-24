https://ria.ru/20210924/skinkhedy-1751645058.html

В Красноярске арестовали группировку скинхедов

В Красноярске арестовали группировку скинхедов - РИА Новости, 24.09.2021

В Красноярске арестовали группировку скинхедов

Члены группы красноярских скинхедов, нападавших на бездомных и неформалов, заключены под стражу, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:09

2021-09-24T15:09

2021-09-24T15:09

происшествия

красноярск

красноярский край

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россия

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КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Члены группы красноярских скинхедов, нападавших на бездомных и неформалов, заключены под стражу, сообщает региональный главк СК РФ.Региональный главк СК сообщал, что 19-летний красноярец, "движимый идеями экстремистской направленности, с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории города", организовал сообщество скинхедов, в состав которого вошли еще пятеро молодых людей и иные неустановленные лица. Они нападали на молодых людей из-за социальной и национальной принадлежности, от их действий пострадали как минимум три человека."Судом по ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение шестого фигуранта уголовного дела устанавливается. В предусмотренные законом сроки подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении.При обысках у них изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом, а также об участии в нем. Дело возбуждено на основании материалов регионального главка ФСБ.Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости о задержании группы скинхедов - порядка 10 человек. По его данным, он нападали на бездомных, неформалов и мигрантов, используя аэрозольные пистолеты "Удар", стреляющие "сигналом охотника", и холодное оружие.

https://ria.ru/20210623/draka-1738249404.html

https://ria.ru/20210923/skinkhedy-1751451865.html

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происшествия, красноярск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия