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В Красноярске арестовали группировку скинхедов
В Красноярске арестовали группировку скинхедов - РИА Новости, 24.09.2021
В Красноярске арестовали группировку скинхедов
Члены группы красноярских скинхедов, нападавших на бездомных и неформалов, заключены под стражу, сообщает региональный главк СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:09
2021-09-24T15:09
происшествия
красноярск
красноярский край
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россия
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КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Члены группы красноярских скинхедов, нападавших на бездомных и неформалов, заключены под стражу, сообщает региональный главк СК РФ.Региональный главк СК сообщал, что 19-летний красноярец, "движимый идеями экстремистской направленности, с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории города", организовал сообщество скинхедов, в состав которого вошли еще пятеро молодых людей и иные неустановленные лица. Они нападали на молодых людей из-за социальной и национальной принадлежности, от их действий пострадали как минимум три человека."Судом по ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение шестого фигуранта уголовного дела устанавливается. В предусмотренные законом сроки подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении.При обысках у них изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом, а также об участии в нем. Дело возбуждено на основании материалов регионального главка ФСБ.Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости о задержании группы скинхедов - порядка 10 человек. По его данным, он нападали на бездомных, неформалов и мигрантов, используя аэрозольные пистолеты "Удар", стреляющие "сигналом охотника", и холодное оружие.
https://ria.ru/20210623/draka-1738249404.html
https://ria.ru/20210923/skinkhedy-1751451865.html
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происшествия, красноярск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
15:09 24.09.2021
 
В Красноярске арестовали группировку скинхедов

В Красноярске взяли под стражу скинхедов, нападавших на бездомных и неформалов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Члены группы красноярских скинхедов, нападавших на бездомных и неформалов, заключены под стражу, сообщает региональный главк СК РФ.
Региональный главк СК сообщал, что 19-летний красноярец, "движимый идеями экстремистской направленности, с целью подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности на территории города", организовал сообщество скинхедов, в состав которого вошли еще пятеро молодых людей и иные неустановленные лица. Они нападали на молодых людей из-за социальной и национальной принадлежности, от их действий пострадали как минимум три человека.
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"Судом по ходатайству следствия в отношении пятерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение шестого фигуранта уголовного дела устанавливается. В предусмотренные законом сроки подозреваемым будет предъявлено обвинение в совершении данных преступлений", - говорится в сообщении.
При обысках у них изъяты ножи, биты, литература и символика экстремистской направленности. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом, а также об участии в нем. Дело возбуждено на основании материалов регионального главка ФСБ.
Ранее источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости о задержании группы скинхедов - порядка 10 человек. По его данным, он нападали на бездомных, неформалов и мигрантов, используя аэрозольные пистолеты "Удар", стреляющие "сигналом охотника", и холодное оружие.
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В Красноярске задержали группировку скинхедов
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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