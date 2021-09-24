Сирийская оппозиция признала роль России в решении кризиса в стране
Член Сирийского военного совета Кантари: Россия эффективно действует в Сирии и в мире
© Фото : SANAДамаск, Сирия
© Фото : SANA
"Мы контактировали с Россией раньше и продолжаем контакты сейчас, и это очень важные контакты в связи с ее (России) ролью в сирийском вопросе… Это эффективно действующее государство на международном уровне и в то же время в Сирии в частности", - сказал Кантари.
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По словам собеседника агентства, в руководстве СВС считают важной взаимосвязь со всеми странами и есть полное понимание того, что сирийский вопрос не может быть решен без ликвидации проблем внутри страны.
"(Речь идет) о неконтролируемом оружии, безопасности и концентрации различных вооруженных формирований на территории Сирии. Без устранения всего этого невозможно начать здоровую политическую жизнь в Сирии, и СВС занимается этими задачами", - пояснил Кантари.
По словам оппозиционера, проект Сирийского военного совета исходит из принципов сирийского согласия, сирийских предложений, но при этом с учетом международного одобрения.
"Понимание есть у всех государств. Но проблема в том, когда будет достигнуто общее согласие о начале реализации озвученной идеи", - добавил Кантари.
Собеседник агентства рассказал, что в СВС входят представители всех сторон в Сирии, включая действующих офицеров армии и командиров арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" и оппозицию. Идея Сирийского военного совета, созданного под началом Манафа Тласа по просьбе 1700 сирийских офицеров, которые перешли от вооруженных сил на сторону оппозиции, в необходимости наличия сирийской умеренной силы, сформированной из представителей всех сторон конфликта, стремящихся сохранить целостность Сирии.