https://ria.ru/20210924/siriya-1751658432.html

Сирийская оппозиция признала роль России в решении кризиса в стране

Сирийская оппозиция признала роль России в решении кризиса в стране - РИА Новости, 24.09.2021

Сирийская оппозиция признала роль России в решении кризиса в стране

Оппозиционный Сирийский военный совет (СВС) находится в контакте с Россией и считает ее роль значимой на международной политической арене и в Сирии в частности, РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:08

2021-09-24T16:08

2021-09-24T16:08

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сирия

война в сирии

сирийские демократические силы

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Оппозиционный Сирийский военный совет (СВС) находится в контакте с Россией и считает ее роль значимой на международной политической арене и в Сирии в частности, заявил РИА Новости глава комиссии по связям СВС Ахмад Кантари.По словам собеседника агентства, в руководстве СВС считают важной взаимосвязь со всеми странами и есть полное понимание того, что сирийский вопрос не может быть решен без ликвидации проблем внутри страны."(Речь идет) о неконтролируемом оружии, безопасности и концентрации различных вооруженных формирований на территории Сирии. Без устранения всего этого невозможно начать здоровую политическую жизнь в Сирии, и СВС занимается этими задачами", - пояснил Кантари.По словам оппозиционера, проект Сирийского военного совета исходит из принципов сирийского согласия, сирийских предложений, но при этом с учетом международного одобрения."Понимание есть у всех государств. Но проблема в том, когда будет достигнуто общее согласие о начале реализации озвученной идеи", - добавил Кантари.Собеседник агентства рассказал, что в СВС входят представители всех сторон в Сирии, включая действующих офицеров армии и командиров арабо-курдских формирований "Сирийские демократические силы" и оппозицию. Идея Сирийского военного совета, созданного под началом Манафа Тласа по просьбе 1700 сирийских офицеров, которые перешли от вооруженных сил на сторону оппозиции, в необходимости наличия сирийской умеренной силы, сформированной из представителей всех сторон конфликта, стремящихся сохранить целостность Сирии.

https://ria.ru/20200921/siriya-1577570771.html

https://ria.ru/20210708/siriya-1740374894.html

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в мире, сирия, война в сирии, сирийские демократические силы, россия