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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/shtamm-1751564048.html
В китайском Харбине выявили дельта-штамм коронавируса
В китайском Харбине выявили дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 24.09.2021
В китайском Харбине выявили дельта-штамм коронавируса
Вспышка коронавирусной инфекции в китайском городе Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян связана со штаммом "дельта", говорится в сообщении местного... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:22
2021-09-24T09:23
распространение коронавируса
в мире
харбин
хэйлунцзян
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции в китайском городе Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян связана со штаммом "дельта", говорится в сообщении местного правительства.Власти Харбина 21 сентября сообщили о решении ввести целый комплекс противоэпидемиологических ограничительных мер после того, как в городе был обнаружен один случай заражения COVID-19. За последние сутки в городе было выявлено 15 случаев, все в уезде Баянь, всего же на данный момент в городе зарегистрировано 29 человек с положительным результатом на COVID-19."Согласно результатам секвенирования генома, среди выявленных случаев обнаружен "дельта"-штамм", - говорится в сообщении правительства.Власти пока не сообщили, все ли выявленные в городе случаи связаны именно со штаммом "дельта".Власти ранее распорядились приостановить работу залов для игры в мацзян (маджонг), бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в помещении, небольших гостиниц, которые расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. Работу приостановили некоторые клиники, временно не разрешается пускать посторонних в храмы.Парки, могут посещать лишь 50% от обычного потока, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, отели, рестораны, торговые центры, супермаркеты, сельскохозяйственные рынки, аптеки, выставочные залы, а также госучреждения и предприятия должны усиливать работу по контролю и профилактике распространения заболевания, не допускать большого скопления людей, на входе измерять температуру, "коды здоровья", проверять наличие масок и проводить регулярную дезинфекцию.Общественный транспорт, включая метро и автобусы, должен ограничить поток пассажиров, автобусы, паромы и такси - работать с открытыми окнами, а водители и пассажиры обязаны носить маски во время поездки.Власти призвали жителей города активнее участвовать в программе вакцинации, носить защитные маски, часто мыть руки, без особой необходимости не покидать город и не ездить в районы с высоким и средним уровнем риска. В случае повышения температуры тела или появления кашля следует немедленно обратиться к медикам. Также запрещается распространять слухи и ложную информацию об эпидемии.
https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751307176.html
https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html
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в мире, харбин, хэйлунцзян, коронавирус covid-19
09:22 24.09.2021 (обновлено: 09:23 24.09.2021)
 
В китайском Харбине выявили дельта-штамм коронавируса

В китайском Харбине, где произошла новая вспышка COVID-19, выявили дельта-штамм

© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции в китайском городе Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян связана со штаммом "дельта", говорится в сообщении местного правительства.
Власти Харбина 21 сентября сообщили о решении ввести целый комплекс противоэпидемиологических ограничительных мер после того, как в городе был обнаружен один случай заражения COVID-19. За последние сутки в городе было выявлено 15 случаев, все в уезде Баянь, всего же на данный момент в городе зарегистрировано 29 человек с положительным результатом на COVID-19.
"Согласно результатам секвенирования генома, среди выявленных случаев обнаружен "дельта"-штамм", - говорится в сообщении правительства.
Власти пока не сообщили, все ли выявленные в городе случаи связаны именно со штаммом "дельта".
Власти ранее распорядились приостановить работу залов для игры в мацзян (маджонг), бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в помещении, небольших гостиниц, которые расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. Работу приостановили некоторые клиники, временно не разрешается пускать посторонних в храмы.
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22 сентября, 15:03Распространение коронавируса
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Парки, могут посещать лишь 50% от обычного потока, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, отели, рестораны, торговые центры, супермаркеты, сельскохозяйственные рынки, аптеки, выставочные залы, а также госучреждения и предприятия должны усиливать работу по контролю и профилактике распространения заболевания, не допускать большого скопления людей, на входе измерять температуру, "коды здоровья", проверять наличие масок и проводить регулярную дезинфекцию.
Общественный транспорт, включая метро и автобусы, должен ограничить поток пассажиров, автобусы, паромы и такси - работать с открытыми окнами, а водители и пассажиры обязаны носить маски во время поездки.
Власти призвали жителей города активнее участвовать в программе вакцинации, носить защитные маски, часто мыть руки, без особой необходимости не покидать город и не ездить в районы с высоким и средним уровнем риска. В случае повышения температуры тела или появления кашля следует немедленно обратиться к медикам. Также запрещается распространять слухи и ложную информацию об эпидемии.
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Распространение коронавирусаВ миреХарбинХэйлунцзянКоронавирус COVID-19
 
 
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