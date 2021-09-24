https://ria.ru/20210924/shtamm-1751564048.html

В китайском Харбине выявили дельта-штамм коронавируса

В китайском Харбине выявили дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 24.09.2021

В китайском Харбине выявили дельта-штамм коронавируса

Вспышка коронавирусной инфекции в китайском городе Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян связана со штаммом "дельта", говорится в сообщении местного... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:22

2021-09-24T09:22

2021-09-24T09:23

распространение коронавируса

в мире

харбин

хэйлунцзян

коронавирус covid-19

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ПЕКИН, 24 сен – РИА Новости. Вспышка коронавирусной инфекции в китайском городе Харбин северо-восточной провинции Хэйлунцзян связана со штаммом "дельта", говорится в сообщении местного правительства.Власти Харбина 21 сентября сообщили о решении ввести целый комплекс противоэпидемиологических ограничительных мер после того, как в городе был обнаружен один случай заражения COVID-19. За последние сутки в городе было выявлено 15 случаев, все в уезде Баянь, всего же на данный момент в городе зарегистрировано 29 человек с положительным результатом на COVID-19."Согласно результатам секвенирования генома, среди выявленных случаев обнаружен "дельта"-штамм", - говорится в сообщении правительства.Власти пока не сообщили, все ли выявленные в городе случаи связаны именно со штаммом "дельта".Власти ранее распорядились приостановить работу залов для игры в мацзян (маджонг), бань, кинотеатров, театров, караоке, танцевальных залов, массажных салонов, игровых залов, интернет-кафе, спортзалов и фитнес-центров, где занятия проходят в помещении, небольших гостиниц, которые расположены в подвальных или полуподвальных помещениях. Работу приостановили некоторые клиники, временно не разрешается пускать посторонних в храмы.Парки, могут посещать лишь 50% от обычного потока, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, отели, рестораны, торговые центры, супермаркеты, сельскохозяйственные рынки, аптеки, выставочные залы, а также госучреждения и предприятия должны усиливать работу по контролю и профилактике распространения заболевания, не допускать большого скопления людей, на входе измерять температуру, "коды здоровья", проверять наличие масок и проводить регулярную дезинфекцию.Общественный транспорт, включая метро и автобусы, должен ограничить поток пассажиров, автобусы, паромы и такси - работать с открытыми окнами, а водители и пассажиры обязаны носить маски во время поездки.Власти призвали жителей города активнее участвовать в программе вакцинации, носить защитные маски, часто мыть руки, без особой необходимости не покидать город и не ездить в районы с высоким и средним уровнем риска. В случае повышения температуры тела или появления кашля следует немедленно обратиться к медикам. Также запрещается распространять слухи и ложную информацию об эпидемии.

https://ria.ru/20210922/koronavirus-1751307176.html

https://ria.ru/20210922/shtamm-1751298314.html

харбин

хэйлунцзян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, харбин, хэйлунцзян, коронавирус covid-19