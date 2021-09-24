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Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин подал апелляцию
Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин подал апелляцию - РИА Новости, 24.09.2021
Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин подал апелляцию
Бывший американский полицейский Дерек Шовин, приговоренный к 22 годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал прошение об апелляции,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:36
2021-09-24T08:36
2021-09-24T08:36
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Бывший американский полицейский Дерек Шовин, приговоренный к 22 годам лишения свободы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, подал прошение об апелляции, сообщает телеканал KSTP, базирующийся в штате Миннесота.В четверг истекают 90 дней с момента вынесения приговора, в течение которых осужденный имеет право его обжаловать. Шовин также попросил, чтобы производство дело по апелляции было приостановлено до назначения ему государственного защитника. Ранее Шовин защищал себя сам.Как сообщает телеканал, в четверг Шовину была предоставлена "форма о бедности" (in forma pauperis), означающая, что он освобожден от необходимости оплачивать судебные издержки ввиду тяжелого материального положения.В своем ходатайстве Шовин назвал 14 причин, по которым вынесенный ему приговор должен быть пересмотрен, в том числе отказ в изоляции присяжных и переносе места суда.Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США, а также дискуссию в обществе о необходимости реформировать полицию. В июне 2021 года суд Миннеаполиса приговорил Шовина к 22,5 годам тюрьмы. Процесс суда штата по делу еще троих полицейских начнется в марте.
https://ria.ru/20210625/prigovor-1738694346.html
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в мире, миннесота, сша, миннеаполис, джордж флойд
Осужденный за убийство Флойда экс-полицейский Шовин подал апелляцию
Осужденный за убийство афроамериканца Флойда экс-полицейский Шовин подал апелляцию