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Премьер Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Евросоюзе
Премьер Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Евросоюзе - РИА Новости, 24.09.2021
Премьер Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Евросоюзе
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост биржевых цен на газ в Европе произошел из-за действий "Газпрома", который якобы ведет "энергетическую... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:40
2021-09-24T12:40
экономика
украина
газпром
северный поток — 2
россия
денис шмыгаль
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост биржевых цен на газ в Европе произошел из-за действий "Газпрома", который якобы ведет "энергетическую войну" в стремлении ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2".Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а к 21 сентября выросла на 75%, приблизившись к рекордной отметке в 900 долларов. На торгах 15 сентября стоимость фьючерса в моменте подскакивала до исторического рекорда в 963,9 доллара за тысячу кубометров. В четверг, 23 сентября, расчетная цена составила 843 доллара."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.Говорят об этом и в ФРГ - представитель министерства энергетики страны Сузанне Унград заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Пытается же увязать "Северный поток — 2" со скачком цен на газ, кроме Украины, другой традиционный противник этого нового морского газопровода - Польша. Звучали заявления и из США - представитель госдепа Амос Хохштейн призывал Россию увеличить поставки газа в Европу через Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, указывал, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам, и "Газпром" остается самым надежным гарантом поставок. А источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости называл нонсенсом заявления о том, что Россия ради "Северного потока — 2" якобы влияет на цены на газ.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html
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экономика, украина, газпром, северный поток — 2, россия, денис шмыгаль
12:40 24.09.2021
 
Премьер Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Евросоюзе

Премьер Украины Шмыгаль: цены на газ в ЕС выросли из-за "энергетической войны" "Газпрома"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост биржевых цен на газ в Европе произошел из-за действий "Газпрома", который якобы ведет "энергетическую войну" в стремлении ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2".
"То, что мы видим с ценами на европейских биржах, - это энергетическая война, которую "Газпром" начал для шантажа и введения в эксплуатацию "Северного потока — 2". Это очевидный факт, который подтверждается и уменьшением экспорта со стороны российского монополиста в сравнении с предыдущими годами и отказом от бронирования дополнительных мощностей украинской ГТС", - сказал Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу.
Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а к 21 сентября выросла на 75%, приблизившись к рекордной отметке в 900 долларов. На торгах 15 сентября стоимость фьючерса в моменте подскакивала до исторического рекорда в 963,9 доллара за тысячу кубометров. В четверг, 23 сентября, расчетная цена составила 843 доллара.
"Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.
Рабочий на газовом хранилище в Будапеште - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 08:00
"Газпром" не хочет спасать Европу от холода бесплатно
Говорят об этом и в ФРГ - представитель министерства энергетики страны Сузанне Унград заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Пытается же увязать "Северный поток — 2" со скачком цен на газ, кроме Украины, другой традиционный противник этого нового морского газопровода - Польша. Звучали заявления и из США - представитель госдепа Амос Хохштейн призывал Россию увеличить поставки газа в Европу через Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, указывал, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам, и "Газпром" остается самым надежным гарантом поставок. А источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости называл нонсенсом заявления о том, что Россия ради "Северного потока — 2" якобы влияет на цены на газ.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Сторонники партии Альтернатива для Германии в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:08
В Германии партия евроскептиков выступила за "Северный поток — 2"
 
ЭкономикаУкраинаГазпромСеверный поток — 2РоссияДенис Шмыгаль
 
 
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