https://ria.ru/20210924/shmygal-1751605466.html

Премьер Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Евросоюзе

Премьер Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Евросоюзе - РИА Новости, 24.09.2021

Премьер Украины обвинил "Газпром" в росте цен на газ в Евросоюзе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост биржевых цен на газ в Европе произошел из-за действий "Газпрома", который якобы ведет "энергетическую... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:40

2021-09-24T12:40

2021-09-24T12:40

экономика

украина

газпром

северный поток — 2

россия

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg

КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рост биржевых цен на газ в Европе произошел из-за действий "Газпрома", который якобы ведет "энергетическую войну" в стремлении ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток — 2".Биржевые цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а к 21 сентября выросла на 75%, приблизившись к рекордной отметке в 900 долларов. На торгах 15 сентября стоимость фьючерса в моменте подскакивала до исторического рекорда в 963,9 доллара за тысячу кубометров. В четверг, 23 сентября, расчетная цена составила 843 доллара."Газпром" неоднократно указывал на недостаточность запасов газа в европейских подземных хранилищах в свете приближающейся зимы, а 17 сентября глава компании Алексей Миллер именно с этим фактором увязал ценовые рекорды и не исключил новых в ближайшее время. При этом "Газпром" подчеркивает, что поставляет газ в Европу в полном соответствии с контрактными обязательствами, а также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки - в силу имеющихся возможностей.Говорят об этом и в ФРГ - представитель министерства энергетики страны Сузанне Унград заявила, что Россия соблюдает обязательства по имеющимся контрактам на поставку газа в Европу, а рост цен связан со множеством факторов. Пытается же увязать "Северный поток — 2" со скачком цен на газ, кроме Украины, другой традиционный противник этого нового морского газопровода - Польша. Звучали заявления и из США - представитель госдепа Амос Хохштейн призывал Россию увеличить поставки газа в Европу через Украину.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти заявления, указывал, что газ невозможно транзитировать, не продав. Он заявил также, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, близка к историческому максимуму по объемам, и "Газпром" остается самым надежным гарантом поставок. А источник в МИД РФ в комментарии РИА Новости называл нонсенсом заявления о том, что Россия ради "Северного потока — 2" якобы влияет на цены на газ.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210924/gazporm-1751529005.html

https://ria.ru/20210924/evroskeptiki-1751581827.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, украина, газпром, северный поток — 2, россия, денис шмыгаль