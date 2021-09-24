https://ria.ru/20210924/shkoly-1751704026.html

Калужские власти поручили усилить охрану школ

Калужские власти поручили усилить охрану школ - РИА Новости, 24.09.2021

Калужские власти поручили усилить охрану школ

Заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров поручил усилить в регионе меры антитеррористической защищенности объектов образования, а также... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T19:43

2021-09-24T19:43

2021-09-24T19:43

калужская область

пермь

калужская область

здоровье - общество

стрельба в пермском госуниверситете

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155195/47/1551954778_0:251:3077:1982_1920x0_80_0_0_e60c2db309992ee598cef554fe6a814e.jpg

КАЛУГА, 24 сен – РИА Новости. Заместитель губернатора Калужской области Василий Быкадоров поручил усилить в регионе меры антитеррористической защищенности объектов образования, а также контроль за выдачей разрешительных документов на ношение огнестрельного оружия, сообщает правительство региона.Утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Пострадали 47 человек. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", подозреваемому грозит пожизненный срок. Трагедия в Перми стала одной из тем заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве Калужской области."К сожалению, к керченской и казанской трагедиям добавилась пермская трагедия. Причины произошедшего известны. Но многое, я считаю, зависит от человеческого фактора, от того насколько ответственно и грамотно руководители общеобразовательных учреждений выполняют свои служебные обязанности по воспитанию подрастающего поколения, а также по обеспечению контрольно-пропускного режима в зданиях и их антитеррористической защищенности", - сказал Быкадоров.Заместитель губернатора обратил особое внимание министерства образования и науки региона на необходимость пересмотра подходов к организации охраны объектов образования, прежде всего, при заключении договоров на данные виды услуг. По его мнению, если бы во всех вышеуказанных случаях этим занимались профессионалы, трагедий можно было бы избежать.Быкадоров подчеркнул, что руководители учебных заведений несут личную ответственность за безопасность и жизни детей. Вместе с тем, заявил Быкадоров, необходимо поднять вопрос о важности ужесточения ответственности в сфере оборота огнестрельного оружия. "Заместитель губернатора поручил руководству правоохранительных ведомств усилить на территории региона контроль за процедурами выдачи разрешительных документов на ношение огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.Подводя итог, замгубернатора отметил важность организации занятости детей и подростков в свободное от учебы время, а также в профилактике правонарушений в подростковой и молодежной среде. По его мнению, в этом должны участвовать органы власти всех уровней.

https://ria.ru/20210923/kaluga-1751535974.html

https://ria.ru/20210921/ekologiya-1751202155.html

пермь

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермь, калужская область, здоровье - общество, стрельба в пермском госуниверситете