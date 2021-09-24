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PGNiG будет участвовать в сертификации Nord Stream 2 AG без права вето
PGNiG будет участвовать в сертификации Nord Stream 2 AG без права вето - РИА Новости, 24.09.2021
PGNiG будет участвовать в сертификации Nord Stream 2 AG без права вето
Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNA) Германии одобрило включение польской нефтегазовой компании PGNiG в процесс сертификации оператора... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T10:46
2021-09-24T11:39
экономика
германия
pgnig
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNA) Германии одобрило включение польской нефтегазовой компании PGNiG в процесс сертификации оператора "Северного потока — 2" в качестве приглашенной стороны, заявил РИА Новости представитель немецкого регулятора.Как рассказал собеседник агентства, этот статус дает возможность участвовать в процессуальной процедуре, в частности подавать комментарии, но не наделяет правом вето.Польская нефтегазовая компания PGNiG ранее заявила, что получила право участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит."Северный поток — 2" полностью достроили в начале сентября. Немецкий регулятор не может запретить начало прокачки газа по трубопроводу, но его запуск до сертификации независимого оператора станет административным нарушением.
https://ria.ru/20210924/potok-1751551957.html
https://ria.ru/20210921/potok-1751066344.html
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экономика, германия, pgnig, северный поток — 2, nord stream 2 ag
10:46 24.09.2021 (обновлено: 11:39 24.09.2021)
 
PGNiG будет участвовать в сертификации Nord Stream 2 AG без права вето

PGNiG будет участвовать в сертификации оператора "Северного потока — 2" без права вето

© Фото : Nord Stream 2Специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" после сварки последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток ‑ 2" в Балтийском море
Специалисты трубоукладочной баржи Фортуна после сварки последней трубы второй нитки газопровода Северный поток ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Nord Stream 2
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БЕРЛИН, 24 сен — РИА Новости. Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur, BNA) Германии одобрило включение польской нефтегазовой компании PGNiG в процесс сертификации оператора "Северного потока — 2" в качестве приглашенной стороны, заявил РИА Новости представитель немецкого регулятора.
Как рассказал собеседник агентства, этот статус дает возможность участвовать в процессуальной процедуре, в частности подавать комментарии, но не наделяет правом вето.
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В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
Польская нефтегазовая компания PGNiG ранее заявила, что получила право участвовать в процедуре сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2" и в ее ходе будет доказывать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
"Северный поток — 2" полностью достроили в начале сентября. Немецкий регулятор не может запретить начало прокачки газа по трубопроводу, но его запуск до сертификации независимого оператора станет административным нарушением.
Строительство газопровода Северный поток — 2 в Германии - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
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ЭкономикаГерманияPGNiGСеверный поток — 2Nord Stream 2 AG
 
 
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