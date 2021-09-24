https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751673094.html

В Германии предостерегли США от планов ввести санкции против России

В Германии предостерегли США от идеи ввести санкции против России

В Германии предостерегли США от планов ввести санкции против России

США допустят серьезную политическую ошибку, если введут санкции против высшего руководства России и, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:14

2021-09-24T17:14

2021-09-24T17:45

в мире

сша

германия

джо байден

центральный банк рф (цб рф)

михаил мишустин

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США допустят серьезную политическую ошибку, если введут санкции против высшего руководства России и, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина, предупредил немецкий журналист Брюггманн в статье для Handelsblatt.Ранее палата представителей конгресса приняла законопроект с поправками к оборонному бюджету, в котором говорится о персональных ограничениях против высокопоставленных российских чиновников, давлении на проект "Северный поток — 2" и запрете на операции с долговыми бумагами страны. Далее документ должен рассмотреть сенат, после чего его отправят на подпись президенту."Попадание главы правительства такой важной страны в санкционный список США стало бы настоящим прецедентом", — написал аналитик.Журналист подчеркнул, что подобное решение станет серьезной ошибкой Штатов."Потому что санкции — не игрушка для Вашингтона, которую то и дело достают, когда кому-то хочется", — пояснил он.Автор добавил, что ограничения необходимо применять только при наличии оснований и для достижения конкретной цели."Санкции, к которым сейчас призывают, не являются своевременными", — продолжил Брюггманн.Он призвал Запад сотрудничать с Россией ради решения существующих проблем — кризиса в Афганистане, изменения климата и других вызовов. Предлагаемые меры, напротив, контрпродуктивны, подчеркнул репортер.В предыдущий раз Вашингтон вводил санкции в апреле. Также в июне вступил в силу запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях бумаг российского ЦБ и Минфина. Конгрессмены хотят распространить ограничения и на вторичный рынок рублевых облигаций.В июне в Женеве состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам стороны договорились продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности, также после консультаций в Москву и Вашингтон вернулись послы.

https://ria.ru/20210923/mid-1751535466.html

https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751605814.html

сша

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, германия, джо байден, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, северный поток — 2, россия