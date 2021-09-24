17:14 24.09.2021 (обновлено: 17:45 24.09.2021)
В Германии предостерегли США от планов ввести санкции против России
Handelsblatt: США совершат ошибку, если введут санкции против России
© AP Photo / Julio CortezКапитолий
© AP Photo / Julio Cortez
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США допустят серьезную политическую ошибку, если введут санкции против высшего руководства России и, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина, предупредил немецкий журналист Брюггманн в статье для Handelsblatt.
Ранее палата представителей конгресса приняла законопроект с поправками к оборонному бюджету, в котором говорится о персональных ограничениях против высокопоставленных российских чиновников, давлении на проект "Северный поток — 2" и запрете на операции с долговыми бумагами страны. Далее документ должен рассмотреть сенат, после чего его отправят на подпись президенту.
"Попадание главы правительства такой важной страны в санкционный список США стало бы настоящим прецедентом", — написал аналитик.
Журналист подчеркнул, что подобное решение станет серьезной ошибкой Штатов.
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"Потому что санкции — не игрушка для Вашингтона, которую то и дело достают, когда кому-то хочется", — пояснил он.
Автор добавил, что ограничения необходимо применять только при наличии оснований и для достижения конкретной цели.
"Санкции, к которым сейчас призывают, не являются своевременными", — продолжил Брюггманн.
Он призвал Запад сотрудничать с Россией ради решения существующих проблем — кризиса в Афганистане, изменения климата и других вызовов. Предлагаемые меры, напротив, контрпродуктивны, подчеркнул репортер.
В предыдущий раз Вашингтон вводил санкции в апреле. Также в июне вступил в силу запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях бумаг российского ЦБ и Минфина. Конгрессмены хотят распространить ограничения и на вторичный рынок рублевых облигаций.
В июне в Женеве состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам стороны договорились продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности, также после консультаций в Москву и Вашингтон вернулись послы.