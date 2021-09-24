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https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751673094.html
В Германии предостерегли США от планов ввести санкции против России
В Германии предостерегли США от идеи ввести санкции против России
В Германии предостерегли США от планов ввести санкции против России
США допустят серьезную политическую ошибку, если введут санкции против высшего руководства России и, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:14
2021-09-24T17:45
в мире
сша
германия
джо байден
центральный банк рф (цб рф)
михаил мишустин
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США допустят серьезную политическую ошибку, если введут санкции против высшего руководства России и, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина, предупредил немецкий журналист Брюггманн в статье для Handelsblatt.Ранее палата представителей конгресса приняла законопроект с поправками к оборонному бюджету, в котором говорится о персональных ограничениях против высокопоставленных российских чиновников, давлении на проект "Северный поток — 2" и запрете на операции с долговыми бумагами страны. Далее документ должен рассмотреть сенат, после чего его отправят на подпись президенту."Попадание главы правительства такой важной страны в санкционный список США стало бы настоящим прецедентом", — написал аналитик.Журналист подчеркнул, что подобное решение станет серьезной ошибкой Штатов."Потому что санкции — не игрушка для Вашингтона, которую то и дело достают, когда кому-то хочется", — пояснил он.Автор добавил, что ограничения необходимо применять только при наличии оснований и для достижения конкретной цели."Санкции, к которым сейчас призывают, не являются своевременными", — продолжил Брюггманн.Он призвал Запад сотрудничать с Россией ради решения существующих проблем — кризиса в Афганистане, изменения климата и других вызовов. Предлагаемые меры, напротив, контрпродуктивны, подчеркнул репортер.В предыдущий раз Вашингтон вводил санкции в апреле. Также в июне вступил в силу запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях бумаг российского ЦБ и Минфина. Конгрессмены хотят распространить ограничения и на вторичный рынок рублевых облигаций.В июне в Женеве состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам стороны договорились продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности, также после консультаций в Москву и Вашингтон вернулись послы.
https://ria.ru/20210923/mid-1751535466.html
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сша
германия
россия
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в мире, сша, германия, джо байден, центральный банк рф (цб рф), михаил мишустин, северный поток — 2, россия
17:14 24.09.2021 (обновлено: 17:45 24.09.2021)
 
В Германии предостерегли США от планов ввести санкции против России

Handelsblatt: США совершат ошибку, если введут санкции против России

© AP Photo / Julio CortezКапитолий
Капитолий - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Julio Cortez
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. США допустят серьезную политическую ошибку, если введут санкции против высшего руководства России и, в частности, премьер-министра Михаила Мишустина, предупредил немецкий журналист Брюггманн в статье для Handelsblatt.
Ранее палата представителей конгресса приняла законопроект с поправками к оборонному бюджету, в котором говорится о персональных ограничениях против высокопоставленных российских чиновников, давлении на проект "Северный поток — 2" и запрете на операции с долговыми бумагами страны. Далее документ должен рассмотреть сенат, после чего его отправят на подпись президенту.
"Попадание главы правительства такой важной страны в санкционный список США стало бы настоящим прецедентом", — написал аналитик.
Журналист подчеркнул, что подобное решение станет серьезной ошибкой Штатов.
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"Потому что санкции — не игрушка для Вашингтона, которую то и дело достают, когда кому-то хочется", — пояснил он.
Автор добавил, что ограничения необходимо применять только при наличии оснований и для достижения конкретной цели.
"Санкции, к которым сейчас призывают, не являются своевременными", — продолжил Брюггманн.
Он призвал Запад сотрудничать с Россией ради решения существующих проблем — кризиса в Афганистане, изменения климата и других вызовов. Предлагаемые меры, напротив, контрпродуктивны, подчеркнул репортер.
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В предыдущий раз Вашингтон вводил санкции в апреле. Также в июне вступил в силу запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях бумаг российского ЦБ и Минфина. Конгрессмены хотят распространить ограничения и на вторичный рынок рублевых облигаций.
В июне в Женеве состоялась встреча Владимира Путина и Джо Байдена. По ее итогам стороны договорились продолжить диалог по вопросам стратегической безопасности, также после консультаций в Москву и Вашингтон вернулись послы.
 
В миреСШАГерманияДжо БайденЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Михаил МишустинСеверный поток — 2Россия
 
 
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