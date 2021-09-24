Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751549110.html
В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России
В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России - РИА Новости, 24.09.2021
В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России
Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэль Вескови считает абсурдными призывы к расширению санкций против РФ в связи с выборами в Госдуму, призывает... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:41
2021-09-24T02:41
в мире
италия
евросоюз
госдума рф
европарламент
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg
РИМ, 24 сен - РИА Новости. Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэль Вескови считает абсурдными призывы к расширению санкций против РФ в связи с выборами в Госдуму, призывает Европарламент задуматься о своих решениях.Итальянский парламентарий подчеркнул, что с момента введения европейских санкций Россия достигла серьезного успеха в различных экономических отраслях, а сами ограничения отражают только отдельные геополитические интересы и точно не идут на пользу населению Крыма.Европарламент на прошлой неделе большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210924/oshibka-1751548444.html
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_a9f2124a810be2b7ff550b1894d3dc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, италия, евросоюз, госдума рф, европарламент, россия
02:41 24.09.2021
 
В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России

Итальянский сенатор Вескови назвал абсурдными призывы к расширению санкций против России

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 24 сен - РИА Новости. Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэль Вескови считает абсурдными призывы к расширению санкций против РФ в связи с выборами в Госдуму, призывает Европарламент задуматься о своих решениях.
"Мы считаем абсурдным, что Европарламент вновь направляет свои стрелы в сторону России, в то же время невозмутимо продлевая несправедливые санкции против этого государства. Поэтому Европейский парламент должен тщательно обдумать причины (ситуацию вокруг Крыма), которые слишком долго определяли это сдерживающее поведение по отношению к России", - сказал Вескови, направивший заявление в РИА Новости.
Итальянский парламентарий подчеркнул, что с момента введения европейских санкций Россия достигла серьезного успеха в различных экономических отраслях, а сами ограничения отражают только отдельные геополитические интересы и точно не идут на пользу населению Крыма.
"Наступило время объяснять, что на самом деле произошло в Крыму. Мы считаем, что делать виноватой всю страну за отдельный регион, где все говорят по-русски и чувствуют себя частью России, по-настоящему неприемлемо", - сказал Вескови.
Европарламент на прошлой неделе большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.
В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Газопровод - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
02:16
В Италии назвали санкции против России ошибкой
 
В миреИталияЕвросоюзГосдума РФЕвропарламентРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния