В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России
Итальянский сенатор Вескови назвал абсурдными призывы к расширению санкций против России
РИМ, 24 сен - РИА Новости. Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэль Вескови считает абсурдными призывы к расширению санкций против РФ в связи с выборами в Госдуму, призывает Европарламент задуматься о своих решениях.
"Мы считаем абсурдным, что Европарламент вновь направляет свои стрелы в сторону России, в то же время невозмутимо продлевая несправедливые санкции против этого государства. Поэтому Европейский парламент должен тщательно обдумать причины (ситуацию вокруг Крыма), которые слишком долго определяли это сдерживающее поведение по отношению к России", - сказал Вескови, направивший заявление в РИА Новости.
Итальянский парламентарий подчеркнул, что с момента введения европейских санкций Россия достигла серьезного успеха в различных экономических отраслях, а сами ограничения отражают только отдельные геополитические интересы и точно не идут на пользу населению Крыма.
"Наступило время объяснять, что на самом деле произошло в Крыму. Мы считаем, что делать виноватой всю страну за отдельный регион, где все говорят по-русски и чувствуют себя частью России, по-настоящему неприемлемо", - сказал Вескови.
Европарламент на прошлой неделе большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.
В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".
Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".