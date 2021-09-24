https://ria.ru/20210924/sanktsii-1751549110.html

В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России

В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России - РИА Новости, 24.09.2021

В Италии раскритиковали призывы к расширению санкций против России

Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэль Вескови считает абсурдными призывы к расширению санкций против РФ в связи с выборами в Госдуму, призывает... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:41

2021-09-24T02:41

2021-09-24T02:41

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госдума рф

европарламент

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РИМ, 24 сен - РИА Новости. Сенатор от итальянской партии "Лига" Мануэль Вескови считает абсурдными призывы к расширению санкций против РФ в связи с выборами в Госдуму, призывает Европарламент задуматься о своих решениях.Итальянский парламентарий подчеркнул, что с момента введения европейских санкций Россия достигла серьезного успеха в различных экономических отраслях, а сами ограничения отражают только отдельные геополитические интересы и точно не идут на пользу населению Крыма.Европарламент на прошлой неделе большинством голосов утвердил доклад о стратегии отношений с Россией, предусматривающий непризнание сентябрьских выборов в Госдуму.В этом объемном документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".Крым в 2014 году стал российским регионом после референдума. Хотя Запад не признает новый статус полуострова, российские власти заявили, что вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210924/oshibka-1751548444.html

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в мире, италия, евросоюз, госдума рф, европарламент, россия