https://ria.ru/20210924/samoizolyatsiya-1751604363.html

В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции

В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции - РИА Новости, 24.09.2021

В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции

Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T12:36

2021-09-24T12:36

2021-09-24T14:13

владимир путин

дмитрий песков

политика

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.По его словам, ограничения в данном случае условны.Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что COVID-19 выявили у нескольких десятков человек. Как сообщил ранее Песков, глава государства чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций.

https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html

россия

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2021

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владимир путин, дмитрий песков, политика, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19