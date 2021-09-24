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В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции
В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции - РИА Новости, 24.09.2021
В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции
Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:36
2021-09-24T14:13
владимир путин
дмитрий песков
политика
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.По его словам, ограничения в данном случае условны.Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что COVID-19 выявили у нескольких десятков человек. Как сообщил ранее Песков, глава государства чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций.
https://ria.ru/20210916/putin-1750266482.html
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владимир путин, дмитрий песков, политика, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
12:36 24.09.2021 (обновлено: 14:13 24.09.2021)
 
В Кремле рассказали об образе жизни Путина на самоизоляции

Песков: Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни, включая работу, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, ограничения в данном случае условны.

"Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, вместе с документооборотом ежедневным, ежечасным, вместе с закрытыми линиями связи, вместе с докладами, которые ему поступают ежечасно или ежеминутно по этим линиям связи", — отметил представитель Кремля.

Путин 14 сентября объявил о решении на некоторое время уйти на самоизоляцию из-за заболевших коронавирусом в его окружении. Позже он уточнил, что COVID-19 выявили у нескольких десятков человек.
Как сообщил ранее Песков, глава государства чувствует себя прекрасно, но на этой неделе мероприятия с его участием в основном будут проходить в режиме видеоконференций.
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