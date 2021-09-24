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Генпрокуратура признала деятельность саентологов в России нежелательной
Генпрокуратура признала деятельность саентологов в России нежелательной - РИА Новости, 24.09.2021
Генпрокуратура признала деятельность саентологов в России нежелательной
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института саентологических предприятий" и "Библиотеку Л. Рона Хаббарда",... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:40
2021-09-24T15:52
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
общество
сша
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института саентологических предприятий" и "Библиотеку Л. Рона Хаббарда", сообщает пресс-служба ведомства."По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., "Всемирный Институт Саентологических Предприятий") (США); Church of Spiritual Technology, CST, "Церковь Духовной Технологии", использующей также наименование "L. Ron Hubbard Library" ("Библиотека Л. Рона Хаббарда") (США)", - говорится в сообщении.Деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации, отмечают в ведомстве.Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.
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генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, общество, сша
15:40 24.09.2021 (обновлено: 15:52 24.09.2021)
 
Генпрокуратура признала деятельность саентологов в России нежелательной

ГП признала деятельность "Всемирного института саентологических предприятий" нежелательной

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института саентологических предприятий" и "Библиотеку Л. Рона Хаббарда", сообщает пресс-служба ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов 24 сентября 2021 года в Генеральной прокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int., "Всемирный Институт Саентологических Предприятий") (США); Church of Spiritual Technology, CST, "Церковь Духовной Технологии", использующей также наименование "L. Ron Hubbard Library" ("Библиотека Л. Рона Хаббарда") (США)", - говорится в сообщении.
Деятельность указанных религиозных корпораций представляет угрозу безопасности Российской Федерации, отмечают в ведомстве.
Информация о принятом решении направлена в Минюст России для включения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, и их обнародования.
Дианетика и саентология (сайентология) — религиозно-философское течение, основанное в США в начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. В 2016 году Верховный суд РФ признал законным решение о ликвидации саентологической церкви по заявлению Минюста России. Министерство провело проверку организации, а также религиоведческую экспертизу, и пришло к выводу, что фактическая деятельность саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при ее государственной регистрации, поэтому она не может быть признана религиозной организацией.
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