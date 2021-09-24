Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/rubl-1751553141.html
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира - РИА Новости, 24.09.2021
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T05:01
2021-09-24T05:41
экономика
рубль
курс рубля
россия
центральный банк рф (цб рф)
сергей гришунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.В последний раз такое удавалось российской валюте более шести лет назад. После нескольких лет беспрерывного нахождения в рейтинге рубль в марте 2015 года не вошел в топ-20 самых используемых валют мира.Основной причиной, почему российская валюта вновь закрепилась в рейтинге, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал решение Банка России одним из первых среди крупных международных регуляторов начать повышать ключевую ставку.Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами, хотя это и медленный процесс.Первое место среди самых популярных валют в августе текущего года по-прежнему занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта — до 40,04 процента. На втором месте расположился евро с долей в 37,95 процента против 38,43 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72 процента.В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах снизился на символические 0,01 процентного пункта — до 2,73 процента, и китайский юань с долей в 2,15 процента против 2,19 процента в июле.В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,62 процента), австралийский доллар (1,3 процента), гонконгский доллар (1,28 процента), сингапурский доллар (0,91 процента) и тайский бат (0,8 процента)."Доля доллара будет постепенно снижаться в район 35-37 процентов, так как будет набирать силу юань. Но в ближайшие 2-3 года доля доллара не станет ниже. Кроме того, НРА ожидает, что доля евро может превысить 40 процента, так как многие страны пытаются избавится от долларов в расчетах. Тем не менее, большинство внешней торговли ведется в долларах, большинство бенчмарков и исполнения контрактов — в долларах, поэтому доллар сохранит свои позиции, но может быть превзойден евро", — поделился ожиданиями Гришунин.
https://ria.ru/20210924/rubl-1751544260.html
https://ria.ru/20210924/obmen-1751544648.html
https://ria.ru/20210923/rubl-1751390932.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd5dac9c499b8100c34ffba05a7c0895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, рубль, курс рубля, россия, центральный банк рф (цб рф), сергей гришунин
05:01 24.09.2021 (обновлено: 05:41 24.09.2021)
 
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира

Рубль в августе второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В последний раз такое удавалось российской валюте более шести лет назад. После нескольких лет беспрерывного нахождения в рейтинге рубль в марте 2015 года не вошел в топ-20 самых используемых валют мира.
Рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
02:15
Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире
Основной причиной, почему российская валюта вновь закрепилась в рейтинге, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал решение Банка России одним из первых среди крупных международных регуляторов начать повышать ключевую ставку.

"Из-за этого высокая доходность ОФЗ при стабильном рубле является очень привлекательным фактором для международных спекулянтов, старающихся заработать на транзакциях carry trade. Как только рубль начнет слабеть — а это случится, скорее всего, ближе к зиме, — на фоне снижающихся цен на нефть, то и рубль перестанет быть привлекательной валютой и вновь покинет топ-20", — сказал агентству эксперт.

Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами, хотя это и медленный процесс.
Первое место среди самых популярных валют в августе текущего года по-прежнему занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта — до 40,04 процента. На втором месте расположился евро с долей в 37,95 процента против 38,43 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72 процента.
Доллары и рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
03:25
Гражданам рассказали, когда выгодно менять доллары на рубли
В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах снизился на символические 0,01 процентного пункта — до 2,73 процента, и китайский юань с долей в 2,15 процента против 2,19 процента в июле.
В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,62 процента), австралийский доллар (1,3 процента), гонконгский доллар (1,28 процента), сингапурский доллар (0,91 процента) и тайский бат (0,8 процента).
"Доля доллара будет постепенно снижаться в район 35-37 процентов, так как будет набирать силу юань. Но в ближайшие 2-3 года доля доллара не станет ниже. Кроме того, НРА ожидает, что доля евро может превысить 40 процента, так как многие страны пытаются избавится от долларов в расчетах. Тем не менее, большинство внешней торговли ведется в долларах, большинство бенчмарков и исполнения контрактов — в долларах, поэтому доллар сохранит свои позиции, но может быть превзойден евро", — поделился ожиданиями Гришунин.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
Вчера, 03:15
Эксперт спрогнозировал, когда и насколько просядет рубль
 
ЭкономикаРубльКурс рубляРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сергей Гришунин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:41Михаил Дегтярев принял полномочия главы Хабаровского края
05:37Спасатели и СК возобновили обследование места крушения Ан-26
05:17Россияне рассказали, сколько им нужно спать для хорошего самочувствия
05:05Эксперт объяснил, почему ФРГ не изменит позицию по "Северному потоку — 2"
05:01Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
04:57Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
04:57Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
04:50Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
04:48Мексика предложила регулировать право вето постоянных членов Совбеза ООН
04:43Алиев оценил роль Путина в урегулировании конфликта в Карабахе
04:39В США призвали сделать "разрушительной" любую помощь "Северному потоку — 2"
04:38Алиев оценил роль российских миротворцев в Карабахе
04:29Палата представителей США приняла бюджет c новыми санкциями против России
04:22Глава МИД Мексики раскритиковал ограничения по вакцинам из России
04:15Эксперт рассказал, как избежать штрафа за тюнинг машины
04:15Эксперт дала совет, как выгодно распорядиться старым смартфоном
04:14Ученый объяснил, какого цвета Солнце
03:45Пассажирка рейса Москва-Владивосток пыталась устроить драку с экипажем
03:43Спецпосланник США по Йемену назвал полезными контакты с Россией
03:41Алиев заявил, что Баку давно разработал план войны в Нагорном Карабахе
Лента новостейМолния