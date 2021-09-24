https://ria.ru/20210924/rubl-1751553141.html

Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира

Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира - РИА Новости, 24.09.2021

Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира

Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T05:01

2021-09-24T05:01

2021-09-24T05:41

экономика

рубль

курс рубля

россия

центральный банк рф (цб рф)

сергей гришунин

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.В последний раз такое удавалось российской валюте более шести лет назад. После нескольких лет беспрерывного нахождения в рейтинге рубль в марте 2015 года не вошел в топ-20 самых используемых валют мира.Основной причиной, почему российская валюта вновь закрепилась в рейтинге, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал решение Банка России одним из первых среди крупных международных регуляторов начать повышать ключевую ставку.Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами, хотя это и медленный процесс.Первое место среди самых популярных валют в августе текущего года по-прежнему занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта — до 40,04 процента. На втором месте расположился евро с долей в 37,95 процента против 38,43 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72 процента.В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах снизился на символические 0,01 процентного пункта — до 2,73 процента, и китайский юань с долей в 2,15 процента против 2,19 процента в июле.В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,62 процента), австралийский доллар (1,3 процента), гонконгский доллар (1,28 процента), сингапурский доллар (0,91 процента) и тайский бат (0,8 процента)."Доля доллара будет постепенно снижаться в район 35-37 процентов, так как будет набирать силу юань. Но в ближайшие 2-3 года доля доллара не станет ниже. Кроме того, НРА ожидает, что доля евро может превысить 40 процента, так как многие страны пытаются избавится от долларов в расчетах. Тем не менее, большинство внешней торговли ведется в долларах, большинство бенчмарков и исполнения контрактов — в долларах, поэтому доллар сохранит свои позиции, но может быть превзойден евро", — поделился ожиданиями Гришунин.

https://ria.ru/20210924/rubl-1751544260.html

https://ria.ru/20210924/obmen-1751544648.html

https://ria.ru/20210923/rubl-1751390932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, курс рубля, россия, центральный банк рф (цб рф), сергей гришунин