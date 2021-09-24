https://ria.ru/20210924/rubl-1751553141.html
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира - РИА Новости, 24.09.2021
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T05:01
2021-09-24T05:01
2021-09-24T05:41
экономика
рубль
курс рубля
россия
центральный банк рф (цб рф)
сергей гришунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:271:3078:2002_1920x0_80_0_0_2bbcc7a36b291047527bef164ae5f003.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.В последний раз такое удавалось российской валюте более шести лет назад. После нескольких лет беспрерывного нахождения в рейтинге рубль в марте 2015 года не вошел в топ-20 самых используемых валют мира.Основной причиной, почему российская валюта вновь закрепилась в рейтинге, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал решение Банка России одним из первых среди крупных международных регуляторов начать повышать ключевую ставку.Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами, хотя это и медленный процесс.Первое место среди самых популярных валют в августе текущего года по-прежнему занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта — до 40,04 процента. На втором месте расположился евро с долей в 37,95 процента против 38,43 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72 процента.В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах снизился на символические 0,01 процентного пункта — до 2,73 процента, и китайский юань с долей в 2,15 процента против 2,19 процента в июле.В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,62 процента), австралийский доллар (1,3 процента), гонконгский доллар (1,28 процента), сингапурский доллар (0,91 процента) и тайский бат (0,8 процента)."Доля доллара будет постепенно снижаться в район 35-37 процентов, так как будет набирать силу юань. Но в ближайшие 2-3 года доля доллара не станет ниже. Кроме того, НРА ожидает, что доля евро может превысить 40 процента, так как многие страны пытаются избавится от долларов в расчетах. Тем не менее, большинство внешней торговли ведется в долларах, большинство бенчмарков и исполнения контрактов — в долларах, поэтому доллар сохранит свои позиции, но может быть превзойден евро", — поделился ожиданиями Гришунин.
https://ria.ru/20210924/rubl-1751544260.html
https://ria.ru/20210924/obmen-1751544648.html
https://ria.ru/20210923/rubl-1751390932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd5dac9c499b8100c34ffba05a7c0895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, рубль, курс рубля, россия, центральный банк рф (цб рф), сергей гришунин
05:01 24.09.2021 (обновлено: 05:41 24.09.2021)
Рубль второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль в августе второй месяц подряд остается в топ-20 самых популярных валют мира
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Рубль
в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В последний раз такое удавалось российской валюте более шести лет назад. После нескольких лет беспрерывного нахождения в рейтинге рубль в марте 2015 года не вошел в топ-20 самых используемых валют мира.
Основной причиной, почему российская валюта вновь закрепилась в рейтинге, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал решение Банка России одним из первых среди крупных международных регуляторов начать повышать ключевую ставку.
"Из-за этого высокая доходность ОФЗ при стабильном рубле является очень привлекательным фактором для международных спекулянтов, старающихся заработать на транзакциях carry trade. Как только рубль начнет слабеть — а это случится, скорее всего, ближе к зиме, — на фоне снижающихся цен на нефть, то и рубль перестанет быть привлекательной валютой и вновь покинет топ-20", — сказал агентству эксперт.
Второй причиной он назвал действия властей по переводу в рубли взаимных расчетов с некоторыми иностранными партнерами, хотя это и медленный процесс.
Первое место среди самых популярных валют в августе текущего года по-прежнему занимал доллар, чья доля за месяц выросла на 0,66 процентного пункта — до 40,04 процента. На втором месте расположился евро с долей в 37,95 процента против 38,43 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за август уменьшилась на 0,27 процентного пункта, до 5,72 процента.
В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей "вес" в международных расчетах снизился на символические 0,01 процентного пункта — до 2,73 процента, и китайский юань с долей в 2,15 процента против 2,19 процента в июле.
В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,62 процента), австралийский доллар (1,3 процента), гонконгский доллар (1,28 процента), сингапурский доллар (0,91 процента) и тайский бат (0,8 процента).
"Доля доллара будет постепенно снижаться в район 35-37 процентов, так как будет набирать силу юань. Но в ближайшие 2-3 года доля доллара не станет ниже. Кроме того, НРА ожидает, что доля евро может превысить 40 процента, так как многие страны пытаются избавится от долларов в расчетах. Тем не менее, большинство внешней торговли ведется в долларах, большинство бенчмарков и исполнения контрактов — в долларах, поэтому доллар сохранит свои позиции, но может быть превзойден евро", — поделился ожиданиями Гришунин.