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РКН в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства
РКН в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства - РИА Новости, 24.09.2021
РКН в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства
Роскомнадзор в августе удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения, сообщило ведомство. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:15
2021-09-24T11:20
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роскомнадзор в августе удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения, сообщило ведомство.В 2017 году ведомство запустило собственный мониторинг информационного пространства на предмет выявления суицидального контента. За 4 года было обнаружено 370 тысяч нарушений, из которых 323 тысячи материалов нашла служба мониторинга. По обращениям пользователей обнаружено почти 13% всех ссылок (47 тысяч)."В августе 2021 года Роскомнадзор удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения", - говорится в сообщении.Уточняется, что блокировка материалов происходит на основании решений Роспотребнадзора.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
11:15 24.09.2021 (обновлено: 11:20 24.09.2021)
 
РКН в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства

Роскомнадзор в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства

CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC0 / StockSnap /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роскомнадзор в августе удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения, сообщило ведомство.
В 2017 году ведомство запустило собственный мониторинг информационного пространства на предмет выявления суицидального контента. За 4 года было обнаружено 370 тысяч нарушений, из которых 323 тысячи материалов нашла служба мониторинга. По обращениям пользователей обнаружено почти 13% всех ссылок (47 тысяч).
"В августе 2021 года Роскомнадзор удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что блокировка материалов происходит на основании решений Роспотребнадзора.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Россия
 
 
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