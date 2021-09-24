https://ria.ru/20210924/roskomnadzor-1751583200.html

РКН в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства

РКН в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства - РИА Новости, 24.09.2021

РКН в августе удалил почти семь тысяч материалов со способами самоубийства

Роскомнадзор в августе удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения, сообщило ведомство. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:15

2021-09-24T11:15

2021-09-24T11:20

общество

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Роскомнадзор в августе удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения, сообщило ведомство.В 2017 году ведомство запустило собственный мониторинг информационного пространства на предмет выявления суицидального контента. За 4 года было обнаружено 370 тысяч нарушений, из которых 323 тысячи материалов нашла служба мониторинга. По обращениям пользователей обнаружено почти 13% всех ссылок (47 тысяч)."В августе 2021 года Роскомнадзор удалил почти 7 тысяч материалов с призывами к самоубийствам и о способах их совершения", - говорится в сообщении.Уточняется, что блокировка материалов происходит на основании решений Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20210922/sotsseti-1751348537.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия