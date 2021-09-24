https://ria.ru/20210924/roseksimbank-1751628729.html

Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию

Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию - РИА Новости, 24.09.2021

Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию

Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) готов развивать сотрудничество с банками Хорватии для создания необходимой инфраструктуры поддержки экспорта российских... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T14:03

2021-09-24T14:03

2021-09-24T14:03

экономика

росэксимбанк

вэб.рф (вэб)

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) готов развивать сотрудничество с банками Хорватии для создания необходимой инфраструктуры поддержки экспорта российских товаров и услуг на рынки этой страны, заявил его глава Азер Талыбов.Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, ЭКСАР, Росэксимбанк, входит в ВЭБ) ставит своей задачей создание и реализацию комплексных механизмов поддержки российских экспортеров на любом направлении, в том числе, при наличии потребностей в организации поставок продукции в Хорватию.Наиболее востребованными инструментами поддержки поставок в эту страну стали страхование краткосрочной дебиторской задолженности, консультирование по экспортной интернет-торговле, компенсация части затрат на транспортировку продукции, а также оформление и выдача необходимых для ввоза российской продукции документов.

https://ria.ru/20210605/dollar-1735784526.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия