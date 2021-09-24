Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) готов развивать сотрудничество с банками Хорватии для создания необходимой инфраструктуры поддержки экспорта российских товаров и услуг на рынки этой страны, заявил его глава Азер Талыбов.
"К базовым финансовым инструментам поддержки торговли между Россией и Хорватией можно отнести аккредитивы, в том числе резервные аккредитивы, гарантии, прямые кредиты иностранным покупателям (в том числе обеспеченные суверенной гарантией страны заемщика) и кредиты банкам иностранных покупателей под страховое покрытие АО "ЭКСАР", кредиты суверенным заемщикам, финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки", - сказал Талыбов в ходе выступления на Российском национальном банковском форуме и Хорватско-российской инвестиционной конференции.
Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, ЭКСАР, Росэксимбанк, входит в ВЭБ) ставит своей задачей создание и реализацию комплексных механизмов поддержки российских экспортеров на любом направлении, в том числе, при наличии потребностей в организации поставок продукции в Хорватию.
Наиболее востребованными инструментами поддержки поставок в эту страну стали страхование краткосрочной дебиторской задолженности, консультирование по экспортной интернет-торговле, компенсация части затрат на транспортировку продукции, а также оформление и выдача необходимых для ввоза российской продукции документов.