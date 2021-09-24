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Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию
Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию - РИА Новости, 24.09.2021
Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию
Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) готов развивать сотрудничество с банками Хорватии для создания необходимой инфраструктуры поддержки экспорта российских... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T14:03
2021-09-24T14:03
экономика
росэксимбанк
вэб.рф (вэб)
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) готов развивать сотрудничество с банками Хорватии для создания необходимой инфраструктуры поддержки экспорта российских товаров и услуг на рынки этой страны, заявил его глава Азер Талыбов.Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, ЭКСАР, Росэксимбанк, входит в ВЭБ) ставит своей задачей создание и реализацию комплексных механизмов поддержки российских экспортеров на любом направлении, в том числе, при наличии потребностей в организации поставок продукции в Хорватию.Наиболее востребованными инструментами поддержки поставок в эту страну стали страхование краткосрочной дебиторской задолженности, консультирование по экспортной интернет-торговле, компенсация части затрат на транспортировку продукции, а также оформление и выдача необходимых для ввоза российской продукции документов.
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экономика, росэксимбанк, вэб.рф (вэб), российский экспортный центр (рэц), россия
14:03 24.09.2021
 

Росэксимбанк поможет российскому экспорту с поставками в Хорватию

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов
Заместитель министра экономического развития РФ Азер Талыбов - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Росэксимбанк (входит в группу РЭЦ) готов развивать сотрудничество с банками Хорватии для создания необходимой инфраструктуры поддержки экспорта российских товаров и услуг на рынки этой страны, заявил его глава Азер Талыбов.
"К базовым финансовым инструментам поддержки торговли между Россией и Хорватией можно отнести аккредитивы, в том числе резервные аккредитивы, гарантии, прямые кредиты иностранным покупателям (в том числе обеспеченные суверенной гарантией страны заемщика) и кредиты банкам иностранных покупателей под страховое покрытие АО "ЭКСАР", кредиты суверенным заемщикам, финансирование дебиторской задолженности под залог экспортной выручки", - сказал Талыбов в ходе выступления на Российском национальном банковском форуме и Хорватско-российской инвестиционной конференции.
Группа Российского экспортного центра (РЭЦ, ЭКСАР, Росэксимбанк, входит в ВЭБ) ставит своей задачей создание и реализацию комплексных механизмов поддержки российских экспортеров на любом направлении, в том числе, при наличии потребностей в организации поставок продукции в Хорватию.
Наиболее востребованными инструментами поддержки поставок в эту страну стали страхование краткосрочной дебиторской задолженности, консультирование по экспортной интернет-торговле, компенсация части затрат на транспортировку продукции, а также оформление и выдача необходимых для ввоза российской продукции документов.
Председатель правления Росэксимбанка Азер Талыбов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:52Петербургский международный экономический форум
Нацвалюты продолжат вытеснять доллар и евро, заявил глава Росэксимбанка
 
ЭкономикаРосэксимбанкВЭБ.РФ (ВЭБ)Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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