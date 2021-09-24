https://ria.ru/20210924/robotizatsiya-1751626187.html

Китай построит серию роботизированных портов

Китай построит серию роботизированных портов - РИА Новости, 24.09.2021

Китай построит серию роботизированных портов

Китай обозначил "приоритетом" строительство полностью роботизированных портов в плане развития инфраструктуры на ближайшие пять лет. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:55

2021-09-24T13:55

2021-09-24T13:55

россия-китай: главное

технологии

шанхай

циндао

китай

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МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обозначил "приоритетом" строительство полностью роботизированных портов в плане развития инфраструктуры на ближайшие пять лет.Документ предполагает строительство новых робо-портов в Тяньцзине и Сучжоу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном округе на побережье залива Бакбо. Одновременно будут автоматизированы площадки уже существующих портов в Сямэне, Нинбо и Даляне.Сегодня в КНР робо-порты уже действуют в Циндао и Шанхае. Последний располагает крупнейшим в мире морским робо-портом, который был сдан в эксплуатацию 10 декабря 2017 года. Речь идет о четвертой очереди шанхайского порта Яншань, где погрузка, разгрузка и транспортировка контейнеров полностью автоматизированы. Пропускная способность этого робо-порта составляет 4 миллиона стандартных контейнеров в год, позже будет доведена до 6,3 миллиона стандартных контейнеров.

https://ria.ru/20210719/spg-1741884048.html

шанхай

циндао

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, шанхай, циндао, китай