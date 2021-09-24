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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210924/robotizatsiya-1751626187.html
Китай построит серию роботизированных портов
Китай построит серию роботизированных портов - РИА Новости, 24.09.2021
Китай построит серию роботизированных портов
Китай обозначил "приоритетом" строительство полностью роботизированных портов в плане развития инфраструктуры на ближайшие пять лет. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:55
2021-09-24T13:55
россия-китай: главное
технологии
шанхай
циндао
китай
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МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обозначил "приоритетом" строительство полностью роботизированных портов в плане развития инфраструктуры на ближайшие пять лет.Документ предполагает строительство новых робо-портов в Тяньцзине и Сучжоу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном округе на побережье залива Бакбо. Одновременно будут автоматизированы площадки уже существующих портов в Сямэне, Нинбо и Даляне.Сегодня в КНР робо-порты уже действуют в Циндао и Шанхае. Последний располагает крупнейшим в мире морским робо-портом, который был сдан в эксплуатацию 10 декабря 2017 года. Речь идет о четвертой очереди шанхайского порта Яншань, где погрузка, разгрузка и транспортировка контейнеров полностью автоматизированы. Пропускная способность этого робо-порта составляет 4 миллиона стандартных контейнеров в год, позже будет доведена до 6,3 миллиона стандартных контейнеров.
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технологии, шанхай, циндао, китай
13:55 24.09.2021
 

Китай построит серию роботизированных портов

© AFP 2021 / Johannes EiseleПорт Яншань в Шанхае
Порт Яншань в Шанхае - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AFP 2021 / Johannes Eisele
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МОСКВА, 24 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай обозначил "приоритетом" строительство полностью роботизированных портов в плане развития инфраструктуры на ближайшие пять лет.
Документ предполагает строительство новых робо-портов в Тяньцзине и Сучжоу, а также в Гуанси-Чжуанском автономном округе на побережье залива Бакбо. Одновременно будут автоматизированы площадки уже существующих портов в Сямэне, Нинбо и Даляне.
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Сегодня в КНР робо-порты уже действуют в Циндао и Шанхае. Последний располагает крупнейшим в мире морским робо-портом, который был сдан в эксплуатацию 10 декабря 2017 года. Речь идет о четвертой очереди шанхайского порта Яншань, где погрузка, разгрузка и транспортировка контейнеров полностью автоматизированы. Пропускная способность этого робо-порта составляет 4 миллиона стандартных контейнеров в год, позже будет доведена до 6,3 миллиона стандартных контейнеров.
 
Россия-Китай: ГлавноеТехнологииШанхайЦиндаоКитай
 
 
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