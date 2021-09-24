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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/razrabotka-1751665274.html
Гинцбург рассказал о разработках РНК-вакцин от коронавируса
Гинцбург рассказал о разработках РНК-вакцин от коронавируса - РИА Новости, 24.09.2021
Гинцбург рассказал о разработках РНК-вакцин от коронавируса
Разработки РНК-вакцин от коронавируса в РФ идут, но они не столь актуальны, как аденовирусные вакцины, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:44
2021-09-24T16:44
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
российский еврейский конгресс
вакцины
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Разработки РНК-вакцин от коронавируса в РФ идут, но они не столь актуальны, как аденовирусные вакцины, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург."Безусловно, идут, но, понимаете, они в данном случае для создания именно вакцинных препаратов для решения тех практических задач, которые сейчас стоят и будут по всей видимости, к сожалению, стоять ближайшие еще, так скажем, год-полтора, они не столь актуальны", - сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом, отвечая на вопрос о том, идут ли разработки РНК-вакцин от COVID в России.Гинцбург уточнил, что технологии на основе аденовирусных подходов продемонстрировали более высокую эффективность.
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общество, здоровье - общество, российский еврейский конгресс, вакцины, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19
16:44 24.09.2021
 
Гинцбург рассказал о разработках РНК-вакцин от коронавируса

Гинцбург: в России разрабатывают РНК-вакцины от коронавируса, но они не очень актуальны

© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА РоссииЛаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток
Лаборатория Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : сайт СПбНИИВС ФМБА России
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Разработки РНК-вакцин от коронавируса в РФ идут, но они не столь актуальны, как аденовирусные вакцины, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
"Безусловно, идут, но, понимаете, они в данном случае для создания именно вакцинных препаратов для решения тех практических задач, которые сейчас стоят и будут по всей видимости, к сожалению, стоять ближайшие еще, так скажем, год-полтора, они не столь актуальны", - сказал Гинцбург в ходе беседы, организованной Российским еврейским конгрессом, отвечая на вопрос о том, идут ли разработки РНК-вакцин от COVID в России.
Гинцбург уточнил, что технологии на основе аденовирусных подходов продемонстрировали более высокую эффективность.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссийский еврейский конгрессВакциныНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Александр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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