https://ria.ru/20210924/rassledovanie-1751566615.html

Россию надо было включить в расследование дела MH17, считает юрист МУС

Россию надо было включить в расследование дела MH17, считает юрист МУС - РИА Новости, 24.09.2021

Россию надо было включить в расследование дела MH17, считает юрист МУС

Участие в расследовании дела о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины потерпевших стран могло повлиять на его ход, для... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:40

2021-09-24T09:40

2021-09-24T09:41

в мире

киев

москва

дмитрий песков

николай винниченко

международный уголовный суд

крушение малайзийского boeing под донецком

бук (зенитный ракетный комплекс)

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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Участие в расследовании дела о крушении в 2014 году малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины потерпевших стран могло повлиять на его ход, для объективности в Совместную следственную группу (ССГ) надо было включить Россию, заявил РИА Новости ведущий юрист Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, профессор Амстердамского университета (UvA) Герт-Ян Кнопс.На заседании по делу об авиакатастрофе лайнера "Малайзийских авиалиний" 13 сентября прокуратура Нидерландов заявила, что Россия якобы "не в полной мере сотрудничает" со следствием при том, что Совместная следственная группа по расследованию трагедии сама не допустила РФ к расследованию."Для объективности расследования было бы лучше включить Россию в Совместную следственную группу. Однако в расследовании участвовали только потерпевшие государства, что могло повлиять на ход расследования", - сказал Кнопс.При этом, как отметил юрист, в международном праве нет нормы, запрещающей возбуждение уголовного дела в стране, гражданами которой являются потерпевшие (192 человека, погибших в катастрофе - граждане Нидерландов).В качестве примера Кнопс привел взрыв самолета рейса PA103 над шотландским городом Локерби в 1988 году: тогда международное сообщество предпочло, чтобы судебный процесс против двух обвиняемых проходил за пределами Шотландии, а именно - в Нидерландах."Поэтому это уже вопрос международной дипломатии и переговоров, а не норм международного права", - добавил он.По его словам, компенсацию родственникам жертв должны выплачивать обвиняемые, а не государства, гражданами которых они являются. Юрист добавил, что это касается в том числе финансовой компенсации, если потерпевшие подавали подобные иски в суд.В ходе блока слушаний в сентябре окружной суд Гааги, рассматривающий дело, дал возможность родственникам погибших выступить на заседаниях.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.С 8 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210610/mn17-1736457518.html

https://ria.ru/20210923/samolet-1751496268.html

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москва

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