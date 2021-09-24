https://ria.ru/20210924/puchdemon-1751684735.html

Адвокат Пучдемона опроверг сообщения об освобождении политика

Адвокат Пучдемона опроверг сообщения об освобождении политика - РИА Новости, 24.09.2021

Адвокат Пучдемона опроверг сообщения об освобождении политика

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный накануне на итальянском острове Сардиния, еще находится под арестом, решение суда пока не... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:02

2021-09-24T18:02

2021-09-24T18:17

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карлес пучдемон

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РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный накануне на итальянском острове Сардиния, еще находится под арестом, решение суда пока не обнародовано, сообщил РИА Новости его адвокат Агостинанджело Маррас."Новостей еще нет, он пока не на свободе, потому что у нас пока нет судебного распоряжения. Он не может быть освобожден, пока не появится решение суда. Заседание завершилось и мы ждем решения судьи", - сказал адвокат.Ранее итальянские и испанские СМИ сообщили, что апелляционный суд сардинского города Сассари принял решение освободить Пучдемона. Отмечается, что Пучдемон не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет принято решение по его экстрадиции в Испанию. При этом, согласно итальянскому законодательству, у суда есть как минимум 60 дней на рассмотрение соответствующего запроса.По данным газеты ABC, которая ссылается на главу офиса Пучдемона Хосепа Луиса Алайя, политик должен оставаться на Сардинии до воскресенья.В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. На Сардинию каталонский политик прибыл для участия в фестивале каталонской культуры. Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.

https://ria.ru/20210924/ispaniya-1751591002.html

https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html

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в мире, испания, каталония, сардиния, карлес пучдемон