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Адвокат Пучдемона опроверг сообщения об освобождении политика
Адвокат Пучдемона опроверг сообщения об освобождении политика - РИА Новости, 24.09.2021
Адвокат Пучдемона опроверг сообщения об освобождении политика
Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный накануне на итальянском острове Сардиния, еще находится под арестом, решение суда пока не... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:02
2021-09-24T18:17
в мире
испания
каталония
сардиния
карлес пучдемон
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РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный накануне на итальянском острове Сардиния, еще находится под арестом, решение суда пока не обнародовано, сообщил РИА Новости его адвокат Агостинанджело Маррас."Новостей еще нет, он пока не на свободе, потому что у нас пока нет судебного распоряжения. Он не может быть освобожден, пока не появится решение суда. Заседание завершилось и мы ждем решения судьи", - сказал адвокат.Ранее итальянские и испанские СМИ сообщили, что апелляционный суд сардинского города Сассари принял решение освободить Пучдемона. Отмечается, что Пучдемон не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет принято решение по его экстрадиции в Испанию. При этом, согласно итальянскому законодательству, у суда есть как минимум 60 дней на рассмотрение соответствующего запроса.По данным газеты ABC, которая ссылается на главу офиса Пучдемона Хосепа Луиса Алайя, политик должен оставаться на Сардинии до воскресенья.В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. На Сардинию каталонский политик прибыл для участия в фестивале каталонской культуры. Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
https://ria.ru/20210924/ispaniya-1751591002.html
https://ria.ru/20210903/puchdemon-1748599844.html
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в мире, испания, каталония, сардиния, карлес пучдемон
18:02 24.09.2021 (обновлено: 18:17 24.09.2021)
 
Адвокат Пучдемона опроверг сообщения об освобождении политика

Адвокат Пучдемона Маррас опроверг сообщения об освобождении политика

© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкЭкс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон, задержанный накануне на итальянском острове Сардиния, еще находится под арестом, решение суда пока не обнародовано, сообщил РИА Новости его адвокат Агостинанджело Маррас.
"Новостей еще нет, он пока не на свободе, потому что у нас пока нет судебного распоряжения. Он не может быть освобожден, пока не появится решение суда. Заседание завершилось и мы ждем решения судьи", - сказал адвокат.
Карлес Пучдемон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:47
В Барселоне началась акция протеста против задержания Пучдемона в Италии
Ранее итальянские и испанские СМИ сообщили, что апелляционный суд сардинского города Сассари принял решение освободить Пучдемона. Отмечается, что Пучдемон не должен покидать остров в течение нескольких дней, пока не будет принято решение по его экстрадиции в Испанию. При этом, согласно итальянскому законодательству, у суда есть как минимум 60 дней на рассмотрение соответствующего запроса.
По данным газеты ABC, которая ссылается на главу офиса Пучдемона Хосепа Луиса Алайя, политик должен оставаться на Сардинии до воскресенья.
В четверг бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон был задержан в аэропорту сардинского города Альгеро, подтвердили РИА Новости в пограничной полиции аэропорта. На Сардинию каталонский политик прибыл для участия в фестивале каталонской культуры. Пучдемон скрывается от испанского правосудия с 2017 года, когда уехал из Испании после незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон после встречи в Брюсселе со спикером парламента Каталонии Роже Торреном. 24 января 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
3 сентября, 17:21
Офис Пучдемона раскритиковал публикации, связывающие его с Россией
 
В миреИспанияКаталонияСардинияКарлес Пучдемон
 
 
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