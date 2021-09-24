https://ria.ru/20210924/provodniki-1751722940.html
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году - РИА Новости, 24.09.2021
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году
Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что кризис полупроводников, влияющий на автопром и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T22:07
2021-09-24T22:07
2021-09-24T22:24
экономика
технологии
spacex
tesla motors
илон маск
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РИМ, 24 сен - РИА Новости. Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что кризис полупроводников, влияющий на автопром и электронику во всем мире, завершится в следующем году появлением новых предприятий, производящих чипы."Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу, я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", - сказал Маск, отвечая на вопрос, насколько дефицит микрочипов отразится на производстве автомобилей."Я не уверен на 100%, но думаю, будет так", - заявил он, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210921/tesla-1751190102.html
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экономика, технологии, spacex, tesla motors, илон маск
22:07 24.09.2021 (обновлено: 22:24 24.09.2021)
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году
Основатель компании SpaceX Маск: кризис полупроводников завершится в следующем году