https://ria.ru/20210924/provodniki-1751722940.html

Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году

Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году - РИА Новости, 24.09.2021

Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году

Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что кризис полупроводников, влияющий на автопром и... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T22:07

2021-09-24T22:07

2021-09-24T22:24

экономика

технологии

spacex

tesla motors

илон маск

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РИМ, 24 сен - РИА Новости. Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что кризис полупроводников, влияющий на автопром и электронику во всем мире, завершится в следующем году появлением новых предприятий, производящих чипы."Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу, я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", - сказал Маск, отвечая на вопрос, насколько дефицит микрочипов отразится на производстве автомобилей."Я не уверен на 100%, но думаю, будет так", - заявил он, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210921/tesla-1751190102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, технологии, spacex, tesla motors, илон маск