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Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году - РИА Новости, 24.09.2021
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году
Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что кризис полупроводников, влияющий на автопром и... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T22:07
2021-09-24T22:24
экономика
технологии
spacex
tesla motors
илон маск
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РИМ, 24 сен - РИА Новости. Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что кризис полупроводников, влияющий на автопром и электронику во всем мире, завершится в следующем году появлением новых предприятий, производящих чипы."Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу, я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", - сказал Маск, отвечая на вопрос, насколько дефицит микрочипов отразится на производстве автомобилей."Я не уверен на 100%, но думаю, будет так", - заявил он, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
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экономика, технологии, spacex, tesla motors, илон маск
22:07 24.09.2021 (обновлено: 22:24 24.09.2021)
 
Илон Маск заявил, что кризис полупроводников завершится в следующем году

Основатель компании SpaceX Маск: кризис полупроводников завершится в следующем году

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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РИМ, 24 сен - РИА Новости. Глава американского производителя автомобилей Tesla и основатель компании SpaceX Илон Маск считает, что кризис полупроводников, влияющий на автопром и электронику во всем мире, завершится в следующем году появлением новых предприятий, производящих чипы.
"Я думаю, что кризис будет краткосрочным. Ведётся строительство большого числа заводов, они продолжают работу, я думаю, в следующем году ситуация будет лучше", - сказал Маск, отвечая на вопрос, насколько дефицит микрочипов отразится на производстве автомобилей.
"Я не уверен на 100%, но думаю, будет так", - заявил он, выступая по видеосвязи на конференции Italian Tech Week.
Дефицит полупроводников возник еще в 2020 году на фоне локдаунов из-за пандемии коронавируса.
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ЭкономикаТехнологииSpaceXTesla motorsИлон Маск
 
 
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