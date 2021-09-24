https://ria.ru/20210924/prokuratura-1751665394.html

В прокуратуре Москвы предостерегли от участия в незаконных акциях

В прокуратуре Москвы предостерегли от участия в незаконных акциях - РИА Новости, 24.09.2021

В прокуратуре Москвы предостерегли от участия в незаконных акциях

Прокуратура Москвы предостерегает от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупреждает о негативных последствиях участия, сообщается в РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:44

2021-09-24T16:44

2021-09-24T16:46

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Прокуратура Москвы предостерегает от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупреждает о негативных последствиях участия, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в интернете, в том числе в соцсетях, размещена информация с призывом к участию 25 сентября в акции на Пушкинской площади. Подчеркивается, что мероприятие столичными властями не согласовано."Прокуратура Москвы предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях... Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влекут за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность", - говорится в сообщении.Отдельное предостережение вынесено шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве. Ранее в пятницу ГУМВД Москвы после призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности и за призывы, и за участие, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что оппозиционеру Сергею Удальцову, проигравшему выборы в Госдуму кандидату от КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой и политику-коммунисту Павлу Иванову грозит за это административная ответственность.

https://ria.ru/20210920/kprf-1751054287.html

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