https://ria.ru/20210924/priznanie-1751547383.html
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований - РИА Новости, 24.09.2021
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований
США продолжают призывать мировое сообщество не признавать афганское движение "Талибан"* без выполнения им своих международных обязательств, заявил журналистам... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:18
2021-09-24T01:18
2021-09-24T01:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
энтони блинкен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg
ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжают призывать мировое сообщество не признавать афганское движение "Талибан"* без выполнения им своих международных обязательств, заявил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.Он сообщил, что тема Афганистана была одной из ключевых в повестке встреч, проходивших в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке.США, по его словам, призывают все страны выступать с единых позиций в этом вопросе.Талибы ранее обратились в ООН с заявкой на делегирование своих представителей в организацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_cc48b7b80264896209cce6cbc894be8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, талибан, энтони блинкен
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований
Блинкен: США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований