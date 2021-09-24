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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210924/priznanie-1751547383.html
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований - РИА Новости, 24.09.2021
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований
США продолжают призывать мировое сообщество не признавать афганское движение "Талибан"* без выполнения им своих международных обязательств, заявил журналистам... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T01:18
2021-09-24T01:18
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
оон
талибан
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжают призывать мировое сообщество не признавать афганское движение "Талибан"* без выполнения им своих международных обязательств, заявил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.Он сообщил, что тема Афганистана была одной из ключевых в повестке встреч, проходивших в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке.США, по его словам, призывают все страны выступать с единых позиций в этом вопросе.Талибы ранее обратились в ООН с заявкой на делегирование своих представителей в организацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, сша, оон, талибан, энтони блинкен
01:18 24.09.2021
 
США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований

Блинкен: США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжают призывать мировое сообщество не признавать афганское движение "Талибан"* без выполнения им своих международных обязательств, заявил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.
Он сообщил, что тема Афганистана была одной из ключевых в повестке встреч, проходивших в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке.
"Наше послание международному сообществу заключается в том, что получение талибами любого признания и поддержки зависит от выполнения ими своих обязательств в ключевых областях", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
США, по его словам, призывают все страны выступать с единых позиций в этом вопросе.
Талибы ранее обратились в ООН с заявкой на делегирование своих представителей в организацию.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАООНТалибанЭнтони Блинкен
 
 
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