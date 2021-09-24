https://ria.ru/20210924/priznanie-1751547383.html

США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований

США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований - РИА Новости, 24.09.2021

США убеждают мир не признавать талибов без выполнения ими ряда требований

США продолжают призывать мировое сообщество не признавать афганское движение "Талибан"* без выполнения им своих международных обязательств, заявил журналистам... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T01:18

2021-09-24T01:18

2021-09-24T01:18

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

оон

талибан

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733098471_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_ffc681f7fd76004acb37988287af5b19.jpg

ВАШИНГТОН, 24 сен - РИА Новости. США продолжают призывать мировое сообщество не признавать афганское движение "Талибан"* без выполнения им своих международных обязательств, заявил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.Он сообщил, что тема Афганистана была одной из ключевых в повестке встреч, проходивших в рамках недели высокого уровня в Нью-Йорке.США, по его словам, призывают все страны выступать с единых позиций в этом вопросе.Талибы ранее обратились в ООН с заявкой на делегирование своих представителей в организацию.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210920/rabota-1750890682.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, оон, талибан, энтони блинкен