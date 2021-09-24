https://ria.ru/20210924/prinuzhdenie-1751625056.html

ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию

ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию

Центризбирком России во время выборов 17-19 сентября получил 166 обращений с сообщениями о возможном принуждении к голосованию, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:51

2021-09-24T13:51

2021-09-24T13:51

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Центризбирком России во время выборов 17-19 сентября получил 166 обращений с сообщениями о возможном принуждении к голосованию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Она отметила, что эти обращения требуют внимательного рассмотрения, часть уже рассмотрена. "Мы оперативно направили все необходимые материалы руководителям регионов, откуда пришли жалобы эти 166, в ГП и СК", - добавила она.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы.

https://ria.ru/20210924/itogi-1751611014.html

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политика, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), выборы в государственную думу, элла памфилова, россия