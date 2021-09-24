https://ria.ru/20210924/prinuzhdenie-1751625056.html
ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию
ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию
Центризбирком России во время выборов 17-19 сентября получил 166 обращений с сообщениями о возможном принуждении к голосованию, заявила глава ЦИК Элла... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:51
2021-09-24T13:51
2021-09-24T13:51
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
следственный комитет россии (ск рф)
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Центризбирком России во время выборов 17-19 сентября получил 166 обращений с сообщениями о возможном принуждении к голосованию, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Она отметила, что эти обращения требуют внимательного рассмотрения, часть уже рассмотрена. "Мы оперативно направили все необходимые материалы руководителям регионов, откуда пришли жалобы эти 166, в ГП и СК", - добавила она.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ним состоялись региональные и муниципальные выборы.
https://ria.ru/20210924/itogi-1751611014.html
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политика, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию
Памфилова: ЦИК получил 166 обращений о якобы принуждении к голосованию на выборах в ГД