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В Ставрополе осудили местных жителей, избивших мужчину с ребенком
В Ставрополе осудили местных жителей, избивших мужчину с ребенком - РИА Новости, 24.09.2021
В Ставрополе осудили местных жителей, избивших мужчину с ребенком
Двое молодых людей, избивших в Ставрополе мужчину, которого за руку держал ребенок, получили более трех лет колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:47
2021-09-24T13:47
2021-09-24T13:47
происшествия
ставрополь
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое молодых людей, избивших в Ставрополе мужчину, которого за руку держал ребенок, получили более трех лет колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего и 20-летнего местных жителей... Приговором суда 21-летнему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 20-летнему – 3 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Они признаны виновными в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.Установлено, что 17 марта в Ставрополе между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Обвиняемые поочередно ударили кулаком в лицо мужчины, державшего за руку 3-летнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двусторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован.
https://ria.ru/20210810/samokat-1745217038.html
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происшествия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Ставрополе осудили местных жителей, избивших мужчину с ребенком
Ставропольцы, избившие мужчину с ребенком, получили каждый более трех лет колонии