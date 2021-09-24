https://ria.ru/20210924/prigovor-1751624117.html

В Ставрополе осудили местных жителей, избивших мужчину с ребенком

В Ставрополе осудили местных жителей, избивших мужчину с ребенком - РИА Новости, 24.09.2021

В Ставрополе осудили местных жителей, избивших мужчину с ребенком

Двое молодых людей, избивших в Ставрополе мужчину, которого за руку держал ребенок, получили более трех лет колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:47

2021-09-24T13:47

2021-09-24T13:47

происшествия

ставрополь

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Двое молодых людей, избивших в Ставрополе мужчину, которого за руку держал ребенок, получили более трех лет колонии общего режима, сообщается на сайте СК РФ."Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 21-летнего и 20-летнего местных жителей... Приговором суда 21-летнему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, 20-летнему – 3 года 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Они признаны виновными в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.Установлено, что 17 марта в Ставрополе между 41-летним мужчиной и молодыми людьми произошел конфликт. Обвиняемые поочередно ударили кулаком в лицо мужчины, державшего за руку 3-летнего сына. В результате потерпевший упал вместе с ребенком, а злоумышленники скрылись. Мужчина с двусторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован.

https://ria.ru/20210810/samokat-1745217038.html

https://ria.ru/20210608/omsk-1736113543.html

ставрополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, ставрополь, следственный комитет россии (ск рф), россия