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Красносельский о ситуации с запретом Киева на въезд авто с номерами ПМР
Красносельский о ситуации с запретом Киева на въезд авто с номерами ПМР - РИА Новости, 24.09.2021
Красносельский о ситуации с запретом Киева на въезд авто с номерами ПМР
Тирасполь получил от российской стороны обещания помочь в решении вопроса с запретом на въезд на Украину автомобилей с приднестровскими номерами, заявил в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:47
2021-09-24T10:42
в мире
киев
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
россия
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Тирасполь получил от российской стороны обещания помочь в решении вопроса с запретом на въезд на Украину автомобилей с приднестровскими номерами, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский."Конечно, обещала. Помощь дипломатическую, прежде всего. Этот вопрос опять же входит в формат переговоров. Россия является гарантом", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос, обещала ли Россия помощь в решении проблемы с запретом на въезд на Украину машин с приднестровскими номерами."Россия может принять определенные шаги для урегулирования данного вопроса", - подчеркнул он.Украина, запретив с 1 сентября въезд автомобилей с приднестровскими номерами, "ударила" по россиянам и своим же гражданам, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.Он напомнил, что Украина является посредником в формате переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию, "но, к сожалению, на сегодняшний день позитива от Киева в этой части нет"."То есть они ударили по своим гражданам, в том числе, не говоря уже о гражданах России и других государств", - подчеркнул он.Власти Украины ввели 1 сентября запрет на въезд и передвижение через свою территорию для транспортных средств с приднестровскими номерами. В ПМР используют собственные номерные знаки с государственной символикой, которые не признаются международным сообществом. Автомобили с приднестровскими регистрационными номерами перестали пускать в страны Европы в 2014 году. С 1 сентября 2018 года Кишинев проводит регистрацию и выдает "нейтральные" номера для приднестровских автомобилей, с ними жители ПМР могут ездить в Европу.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210924/gaz-1751566880.html
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в мире, киев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, россия
09:47 24.09.2021 (обновлено: 10:42 24.09.2021)
 
Красносельский о ситуации с запретом Киева на въезд авто с номерами ПМР

Глава Приднестровья о ситуации с запретом Киева на въезд автомашин с номерами ПМР

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Тирасполь получил от российской стороны обещания помочь в решении вопроса с запретом на въезд на Украину автомобилей с приднестровскими номерами, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
"Конечно, обещала. Помощь дипломатическую, прежде всего. Этот вопрос опять же входит в формат переговоров. Россия является гарантом", - сказал Красносельский, отвечая на вопрос, обещала ли Россия помощь в решении проблемы с запретом на въезд на Украину машин с приднестровскими номерами.
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"Россия может принять определенные шаги для урегулирования данного вопроса", - подчеркнул он.
Украина, запретив с 1 сентября въезд автомобилей с приднестровскими номерами, "ударила" по россиянам и своим же гражданам, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Он напомнил, что Украина является посредником в формате переговоров "5+2" по приднестровскому урегулированию, "но, к сожалению, на сегодняшний день позитива от Киева в этой части нет".
"Наоборот, с 1 сентября Украина приняла решение и заблокировала движение наших транспортных средств. Это не совсем хороший шаг с ее стороны, учитывая, что на территории Приднестровья проживает порядка 100 тысяч граждан Украины, которые попали тоже под ограничения", - сказал Красносельский.
"То есть они ударили по своим гражданам, в том числе, не говоря уже о гражданах России и других государств", - подчеркнул он.
Власти Украины ввели 1 сентября запрет на въезд и передвижение через свою территорию для транспортных средств с приднестровскими номерами. В ПМР используют собственные номерные знаки с государственной символикой, которые не признаются международным сообществом. Автомобили с приднестровскими регистрационными номерами перестали пускать в страны Европы в 2014 году. С 1 сентября 2018 года Кишинев проводит регистрацию и выдает "нейтральные" номера для приднестровских автомобилей, с ними жители ПМР могут ездить в Европу.
Читайте полный текст интервью >>
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