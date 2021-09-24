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При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных
При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных - РИА Новости, 24.09.2021
При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных
Два сотрудника противопожарной службы пострадали в результате крупного возгорания в трехэтажном здании на территории Военного университета в Москве, были... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:01
2021-09-24T09:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Два сотрудника противопожарной службы пострадали в результате крупного возгорания в трехэтажном здании на территории Военного университета в Москве, были эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пострадали 2 сотрудника федеральной противопожарной службы", - сказал собеседник агентства.По его словам, при пожаре из здания были эвакуированы 100 человек. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении привлекались 209 человек и 72 единиц техники.
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происшествия, москва
08:01 24.09.2021 (обновлено: 09:19 24.09.2021)
 
При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных

При возгорании в здании Военного университета в Москве пострадали двое пожарных

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПожарные во время тушения пожара в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве
Пожарные во время тушения пожара в здании общежития Военного университета Минобороны РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Два сотрудника противопожарной службы пострадали в результате крупного возгорания в трехэтажном здании на территории Военного университета в Москве, были эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Пострадали 2 сотрудника федеральной противопожарной службы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при пожаре из здания были эвакуированы 100 человек. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении привлекались 209 человек и 72 единиц техники.
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