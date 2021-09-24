https://ria.ru/20210924/pozharnye-1751557295.html

При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных

При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных - РИА Новости, 24.09.2021

При возгорании в здании Военного университета пострадали двое пожарных

Два сотрудника противопожарной службы пострадали в результате крупного возгорания в трехэтажном здании на территории Военного университета в Москве, были... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T08:01

2021-09-24T08:01

2021-09-24T09:19

происшествия

москва

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Два сотрудника противопожарной службы пострадали в результате крупного возгорания в трехэтажном здании на территории Военного университета в Москве, были эвакуированы 100 человек, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Пострадали 2 сотрудника федеральной противопожарной службы", - сказал собеседник агентства.По его словам, при пожаре из здания были эвакуированы 100 человек. Общая площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В тушении привлекались 209 человек и 72 единиц техники.

https://ria.ru/20210923/pozhar-1751398156.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва