https://ria.ru/20210924/pozhar-1751568977.html

В Донецке на шахте произошел пожар

В Донецке на шахте произошел пожар - РИА Новости, 24.09.2021

В Донецке на шахте произошел пожар

Пожар произошел на шахте имени Засядько в Донецке, горняки выведены на поверхность, судьба одного неизвестна, ведется его поиск, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T09:59

2021-09-24T09:59

2021-09-24T09:59

в мире

происшествия

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

мчс днр

шахта имени засядько

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156044/00/1560440044_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c2f4ef9e6170fe89a2c3ee311215ac14.jpg

ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел на шахте имени Засядько в Донецке, горняки выведены на поверхность, судьба одного неизвестна, ведется его поиск, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики."Шахта имени Засядько, восточный конвейерный штрек – пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 - на аварийном участке. В 4.45 (совпадает с мск) все люди из шахты выведены на поверхность, за исключением одного горняка", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.По информации ведомства, тушение пожара и поиск не вышедшего на поверхность горняка продолжаются.Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.

https://ria.ru/20210623/donetsk-1738335651.html

https://ria.ru/20210731/vzryv-1743740507.html

донецк (донецкая область)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, мчс днр, шахта имени засядько