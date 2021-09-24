Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/pozhar-1751568977.html
В Донецке на шахте произошел пожар
В Донецке на шахте произошел пожар - РИА Новости, 24.09.2021
В Донецке на шахте произошел пожар
Пожар произошел на шахте имени Засядько в Донецке, горняки выведены на поверхность, судьба одного неизвестна, ведется его поиск, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:59
2021-09-24T09:59
в мире
происшествия
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
мчс днр
шахта имени засядько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156044/00/1560440044_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c2f4ef9e6170fe89a2c3ee311215ac14.jpg
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел на шахте имени Засядько в Донецке, горняки выведены на поверхность, судьба одного неизвестна, ведется его поиск, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики."Шахта имени Засядько, восточный конвейерный штрек – пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 - на аварийном участке. В 4.45 (совпадает с мск) все люди из шахты выведены на поверхность, за исключением одного горняка", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.По информации ведомства, тушение пожара и поиск не вышедшего на поверхность горняка продолжаются.Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
https://ria.ru/20210623/donetsk-1738335651.html
https://ria.ru/20210731/vzryv-1743740507.html
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156044/00/1560440044_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_66240cce4b8036347631c39fba1d5274.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, мчс днр, шахта имени засядько
09:59 24.09.2021
 
В Донецке на шахте произошел пожар

В Донецке на шахте имени Засядько произошел пожар, судьба одного шахтера неизвестна

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел на шахте имени Засядько в Донецке, горняки выведены на поверхность, судьба одного неизвестна, ведется его поиск, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Шахта имени Засядько, восточный конвейерный штрек – пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 - на аварийном участке. В 4.45 (совпадает с мск) все люди из шахты выведены на поверхность, за исключением одного горняка", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
Украинские военные на линии соприкосновения возле Донецка - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 22:25
ВСУ обстреляли шахту в Донецке
По информации ведомства, тушение пожара и поиск не вышедшего на поверхность горняка продолжаются.
Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 10:35
На шахте в Донецкой области прогремел взрыв
 
В миреПроисшествияДонецк (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаМЧС ДНРШахта имени Засядько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния