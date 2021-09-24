https://ria.ru/20210924/pozhar-1751568977.html
В Донецке на шахте произошел пожар
В Донецке на шахте произошел пожар - РИА Новости, 24.09.2021
В Донецке на шахте произошел пожар
Пожар произошел на шахте имени Засядько в Донецке, горняки выведены на поверхность, судьба одного неизвестна, ведется его поиск, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T09:59
2021-09-24T09:59
2021-09-24T09:59
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происшествия
донецк (донецкая область)
донецкая народная республика
мчс днр
шахта имени засядько
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ДОНЕЦК, 24 сен - РИА Новости. Пожар произошел на шахте имени Засядько в Донецке, горняки выведены на поверхность, судьба одного неизвестна, ведется его поиск, сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики."Шахта имени Засядько, восточный конвейерный штрек – пожар. В шахте находился 61 человек, из них 26 - на аварийном участке. В 4.45 (совпадает с мск) все люди из шахты выведены на поверхность, за исключением одного горняка", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.По информации ведомства, тушение пожара и поиск не вышедшего на поверхность горняка продолжаются.Шахта имени Засядько - одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине - была введена в эксплуатацию в 1958 году. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
https://ria.ru/20210623/donetsk-1738335651.html
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в мире, происшествия, донецк (донецкая область), донецкая народная республика, мчс днр, шахта имени засядько
В Донецке на шахте произошел пожар
В Донецке на шахте имени Засядько произошел пожар, судьба одного шахтера неизвестна