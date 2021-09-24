https://ria.ru/20210924/polyaki-1751666247.html

Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена и Трампа

Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена с Трампом

Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена и Трампа

Читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на инцидент с президентом Польши Анджеем Дудой, который во время выступления на сессии Генассамблеи ООН перепутал... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:46

2021-09-24T16:46

2021-09-24T17:31

в мире

варшава

сша

вашингтон (город)

оон

польша

генеральная ассамблея оон

дональд трамп

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на инцидент с президентом Польши Анджеем Дудой, который во время выступления на сессии Генассамблеи ООН перепутал действующего американского лидера с предыдущим.В своей речи Дуда высказался о проблемах, с которыми сталкивается Белый дом. Пытаясь объяснить охлаждение в отношениях между Варшавой и Вашингтоном, он заявил, что "у администрации Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться"."И что будут думать о Польше? Какой президент, такая и страна. Лучше бы он сидел дома", — написал пользователь с ником Figo."А как Трамп обрадовался, ведь он до сих пор считает себя президентом, потому что результат выборов якобы был сфальсифицирован", — сыронизировал O la, la."Ошибка? Это просто стыдоба! К сожалению, такой у нас президент. Позор и еще раз позор. Пусть он лучше уже отправится кататься на лыжах и не возвращается. Чем его меньше, тем лучше", — возмутился H2K."Ха-ха-ха! Дуда, тебе не жаль тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы лететь в Америку, а там выставлять себя на посмешище? Ни селфи с Байденом, ни товарищей для разговоров. Эх, страна с населением 38 миллионов человек, а имеем кого-то такого", — посетовал Veni.По мнению пользователей, польскому лидеру следует запретить покидать президентский дворец, так как "куда он в последнее время ни отправится, всюду компрометирует" свою страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210922/polsha-1751311547.html

https://ria.ru/20210818/polsha-1746135237.html

варшава

сша

вашингтон (город)

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, варшава, сша, вашингтон (город), оон, польша, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, анджей дуда