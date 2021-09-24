16:46 24.09.2021 (обновлено: 17:31 24.09.2021)
Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена и Трампа
Читатели Wirtualna Polska назвали выступление президента Польши Дуды в ООН позором
© REUTERS / Mary Altaffer/Pool Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на инцидент с президентом Польши Анджеем Дудой, который во время выступления на сессии Генассамблеи ООН перепутал действующего американского лидера с предыдущим.
В своей речи Дуда высказался о проблемах, с которыми сталкивается Белый дом. Пытаясь объяснить охлаждение в отношениях между Варшавой и Вашингтоном, он заявил, что "у администрации Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться".
"И что будут думать о Польше? Какой президент, такая и страна. Лучше бы он сидел дома", — написал пользователь с ником Figo.
"А как Трамп обрадовался, ведь он до сих пор считает себя президентом, потому что результат выборов якобы был сфальсифицирован", — сыронизировал O la, la.
"Ошибка? Это просто стыдоба! К сожалению, такой у нас президент. Позор и еще раз позор. Пусть он лучше уже отправится кататься на лыжах и не возвращается. Чем его меньше, тем лучше", — возмутился H2K.
"Ха-ха-ха! Дуда, тебе не жаль тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы лететь в Америку, а там выставлять себя на посмешище? Ни селфи с Байденом, ни товарищей для разговоров. Эх, страна с населением 38 миллионов человек, а имеем кого-то такого", — посетовал Veni.
По мнению пользователей, польскому лидеру следует запретить покидать президентский дворец, так как "куда он в последнее время ни отправится, всюду компрометирует" свою страну.
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