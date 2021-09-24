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Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена и Трампа
Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена с Трампом
Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена и Трампа
Читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на инцидент с президентом Польши Анджеем Дудой, который во время выступления на сессии Генассамблеи ООН перепутал... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:46
2021-09-24T17:31
в мире
варшава
сша
вашингтон (город)
оон
польша
генеральная ассамблея оон
дональд трамп
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на инцидент с президентом Польши Анджеем Дудой, который во время выступления на сессии Генассамблеи ООН перепутал действующего американского лидера с предыдущим.В своей речи Дуда высказался о проблемах, с которыми сталкивается Белый дом. Пытаясь объяснить охлаждение в отношениях между Варшавой и Вашингтоном, он заявил, что "у администрации Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться"."И что будут думать о Польше? Какой президент, такая и страна. Лучше бы он сидел дома", — написал пользователь с ником Figo."А как Трамп обрадовался, ведь он до сих пор считает себя президентом, потому что результат выборов якобы был сфальсифицирован", — сыронизировал O la, la."Ошибка? Это просто стыдоба! К сожалению, такой у нас президент. Позор и еще раз позор. Пусть он лучше уже отправится кататься на лыжах и не возвращается. Чем его меньше, тем лучше", — возмутился H2K."Ха-ха-ха! Дуда, тебе не жаль тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы лететь в Америку, а там выставлять себя на посмешище? Ни селфи с Байденом, ни товарищей для разговоров. Эх, страна с населением 38 миллионов человек, а имеем кого-то такого", — посетовал Veni.По мнению пользователей, польскому лидеру следует запретить покидать президентский дворец, так как "куда он в последнее время ни отправится, всюду компрометирует" свою страну.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210922/polsha-1751311547.html
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варшава
сша
вашингтон (город)
польша
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в мире, варшава, сша, вашингтон (город), оон, польша, генеральная ассамблея оон, дональд трамп, анджей дуда
16:46 24.09.2021 (обновлено: 17:31 24.09.2021)
 
Поляки раскритиковали своего президента, перепутавшего Байдена и Трампа

Читатели Wirtualna Polska назвали выступление президента Польши Дуды в ООН позором

© REUTERS / Mary Altaffer/Pool Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Mary Altaffer/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Читатели Wirtualna Polska резко отреагировали на инцидент с президентом Польши Анджеем Дудой, который во время выступления на сессии Генассамблеи ООН перепутал действующего американского лидера с предыдущим.
В своей речи Дуда высказался о проблемах, с которыми сталкивается Белый дом. Пытаясь объяснить охлаждение в отношениях между Варшавой и Вашингтоном, он заявил, что "у администрации Дональда Трампа много проблем, например ситуация в Афганистане, которой ей следует заняться".
"И что будут думать о Польше? Какой президент, такая и страна. Лучше бы он сидел дома", — написал пользователь с ником Figo.
"А как Трамп обрадовался, ведь он до сих пор считает себя президентом, потому что результат выборов якобы был сфальсифицирован", — сыронизировал O la, la.
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"Ошибка? Это просто стыдоба! К сожалению, такой у нас президент. Позор и еще раз позор. Пусть он лучше уже отправится кататься на лыжах и не возвращается. Чем его меньше, тем лучше", — возмутился H2K.
"Ха-ха-ха! Дуда, тебе не жаль тратить деньги налогоплательщиков на то, чтобы лететь в Америку, а там выставлять себя на посмешище? Ни селфи с Байденом, ни товарищей для разговоров. Эх, страна с населением 38 миллионов человек, а имеем кого-то такого", — посетовал Veni.
По мнению пользователей, польскому лидеру следует запретить покидать президентский дворец, так как "куда он в последнее время ни отправится, всюду компрометирует" свою страну.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Демонстрация против принятия нового закона о телерадиовещании во Вроцлаве - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 08:00
Польша теряет последних союзников. Теперь она воюет и против США
 
В миреВаршаваСШАВашингтон (город)ООНПольшаГенеральная Ассамблея ООНДональд ТрампАнджей Дуда
 
 
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