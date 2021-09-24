https://ria.ru/20210924/politsiya-1751644377.html

В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом

В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом - РИА Новости, 24.09.2021

В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом

В полиции Оренбургской области опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом возле одной из школ Оренбурга, пояснив, что задержали пьяного водителя,... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:08

2021-09-24T15:08

2021-09-24T15:08

происшествия

оренбург

оренбургская область

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УФА, 24 сен – РИА Новости. В полиции Оренбургской области опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом возле одной из школ Оренбурга, пояснив, что задержали пьяного водителя, при нем не было запрещенных предметов.В ряде Telegram-каналов появилась информация, что около оренбургской школы задержали мужчину с пистолетом. Было опубликовано видео, как сотрудник ДПС скрутил мужчину и вывел со двора огороженного трехэтажного здания."Сотрудники ГИБДД несли службу на улице Просторной областного центра, где был замечен автомобиль ВАЗ-2109. Полицейскими был подан сигнал об остановке транспортного средства, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться во дворах жилых домов", - прояснили ситуацию в управлении МВД по Оренбургской области.По данным ведомства, в ходе преследования мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться бегством, но был задержан сотрудниками полиции."В настоящее время составляется административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Запрещенных веществ и предметов при нем не обнаружено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210924/ufa-1751639529.html

https://ria.ru/20210923/tyumen-1751446142.html

оренбург

оренбургская область

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происшествия, оренбург, оренбургская область