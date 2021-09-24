https://ria.ru/20210924/politsiya-1751644377.html
В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом
В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом - РИА Новости, 24.09.2021
В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом
В полиции Оренбургской области опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом возле одной из школ Оренбурга, пояснив, что задержали пьяного водителя,... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:08
2021-09-24T15:08
2021-09-24T15:08
происшествия
оренбург
оренбургская область
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УФА, 24 сен – РИА Новости. В полиции Оренбургской области опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом возле одной из школ Оренбурга, пояснив, что задержали пьяного водителя, при нем не было запрещенных предметов.В ряде Telegram-каналов появилась информация, что около оренбургской школы задержали мужчину с пистолетом. Было опубликовано видео, как сотрудник ДПС скрутил мужчину и вывел со двора огороженного трехэтажного здания."Сотрудники ГИБДД несли службу на улице Просторной областного центра, где был замечен автомобиль ВАЗ-2109. Полицейскими был подан сигнал об остановке транспортного средства, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться во дворах жилых домов", - прояснили ситуацию в управлении МВД по Оренбургской области.По данным ведомства, в ходе преследования мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться бегством, но был задержан сотрудниками полиции."В настоящее время составляется административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Запрещенных веществ и предметов при нем не обнаружено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210924/ufa-1751639529.html
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происшествия, оренбург, оренбургская область
В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом
В Оренбурге опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом около школы
УФА, 24 сен – РИА Новости.
В полиции Оренбургской области
опровергли сообщение о задержании мужчины с пистолетом возле одной из школ Оренбурга
, пояснив, что задержали пьяного водителя, при нем не было запрещенных предметов.
В ряде Telegram-каналов появилась информация, что около оренбургской школы задержали мужчину с пистолетом. Было опубликовано видео, как сотрудник ДПС скрутил мужчину и вывел со двора огороженного трехэтажного здания.
"Сотрудники ГИБДД несли службу на улице Просторной областного центра, где был замечен автомобиль ВАЗ-2109. Полицейскими был подан сигнал об остановке транспортного средства, но водитель увеличил скорость и попытался скрыться во дворах жилых домов", - прояснили ситуацию в управлении МВД по Оренбургской области.
По данным ведомства, в ходе преследования мужчина бросил автомобиль и попытался скрыться бегством, но был задержан сотрудниками полиции.
"В настоящее время составляется административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Запрещенных веществ и предметов при нем не обнаружено", - говорится в сообщении.