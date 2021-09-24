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Туризм
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В Сочи закроют пляжи из-за штормового предупреждения
В Сочи закроют пляжи из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 24.09.2021
В Сочи закроют пляжи из-за штормового предупреждения
Пляжи Сочи будут закрыты в период действия экстренного предупреждения до 26 сентября, сообщает пресс-служба муниципалитета. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:54
2021-09-24T16:57
краснодарский край
сочи
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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туризм
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Пляжи Сочи будут закрыты в период действия экстренного предупреждения до 26 сентября, сообщает пресс-служба муниципалитета.Как отмечалось ранее, с 25 сентября на курорте будет действовать экстренное предупреждение, связанное с непогодой, оно продлится до 26 сентября."На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания. Правоохранительному блоку, казачеству и Росгвардии поручено обеспечить охрану правопорядка", - указывается в релизе.Сейчас все городские службы, включая круглосуточный оперативный штаб, ведут подготовку по предотвращению последствий непогоды. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского в городе подготовят пункты для временного размещения людей в случае подтопления, а вблизи деревьев будут дежурить бригады с необходимой техникой.По информации городской администрации, особенное внимание Копайгородский попросил уделить Имеретинской низменности, где сейчас проходит российский этап королевских гонок. "Глава города поручил также обратить особое внимание на Имеретинскую низменность в связи с проведением Гран-при России "Формулы 1", сосредоточить там силы и средства для оперативной локализации вероятных последствий непогоды",- подчеркивается в сообщении.
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краснодарский край, сочи, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия, новости - туризм, туристы, туризм
16:54 24.09.2021 (обновлено: 16:57 24.09.2021)
 
В Сочи закроют пляжи из-за штормового предупреждения

В Сочи экстренно закроют пляжи на время действия штормового предупреждения

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяПляж в Сочи во время проливных дождей
Пляж в Сочи во время проливных дождей - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
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СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Пляжи Сочи будут закрыты в период действия экстренного предупреждения до 26 сентября, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Как отмечалось ранее, с 25 сентября на курорте будет действовать экстренное предупреждение, связанное с непогодой, оно продлится до 26 сентября.
"На время действия штормового предупреждения пляжные территории курорта будут закрыты для купания. Правоохранительному блоку, казачеству и Росгвардии поручено обеспечить охрану правопорядка", - указывается в релизе.
Сейчас все городские службы, включая круглосуточный оперативный штаб, ведут подготовку по предотвращению последствий непогоды. По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского в городе подготовят пункты для временного размещения людей в случае подтопления, а вблизи деревьев будут дежурить бригады с необходимой техникой.
По информации городской администрации, особенное внимание Копайгородский попросил уделить Имеретинской низменности, где сейчас проходит российский этап королевских гонок. "Глава города поручил также обратить особое внимание на Имеретинскую низменность в связи с проведением Гран-при России "Формулы 1", сосредоточить там силы и средства для оперативной локализации вероятных последствий непогоды",- подчеркивается в сообщении.
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