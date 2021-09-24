https://ria.ru/20210924/peskov-1751615640.html
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2021
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков
Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:09
2021-09-24T13:09
2021-09-24T13:09
общество
дмитрий песков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений закона, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, он отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это."Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210809/shutka-1745036872.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_0b87337d153a08309b05712528e815f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дмитрий песков, россия
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Песков: грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости.
Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений закона, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, он отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это.
"Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", - сказал Песков.