https://ria.ru/20210924/peskov-1751615640.html

Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков

Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2021

Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков

Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:09

2021-09-24T13:09

2021-09-24T13:09

общество

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений закона, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, он отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это."Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210809/shutka-1745036872.html

россия

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общество, дмитрий песков, россия