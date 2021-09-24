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Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2021
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков
Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:09
2021-09-24T13:09
общество
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений закона, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, он отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это."Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", - сказал Песков.
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общество, дмитрий песков, россия
13:09 24.09.2021
 
Грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: грань между сатирой и оскорблениями власти очень тонкая

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Грань между политической сатирой и оскорблениями представителей власти очень тонкая, каждый случай надо рассматривать отдельно на предмет возможных нарушений закона, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов о пародийных роликах в соцсетях, авторы которых используют атрибуты государственной власти и силовых структур, он отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это.
"Мы знаем, что в законе есть положения, в которых вменяется ответственность за как раз переход этой грани. Понятно, что она очень тонкая, но здесь нужно рассматривать в каждом отдельном случае", - сказал Песков.
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