Глава МИД Ирана призвал США пересмотреть политику против Тегерана
Глава МИД Ирана Абдоллахиян призвал США пересмотреть деструктивную политику против ИРИ
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США раз и навсегда пересмотреть свою деструктивную политику против ИРИ.
По его словам, Тегеран будет следить за действиями американских представителей и судить об отношениях со Штатами по шагам, которые предпринимает американский лидер Джо Байден. Он отметил, что в последние месяцы Тегеран получает противоречащие друг другу заявления от правительства США, в частности, в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
"США должны раз и навсегда пересмотреть деструктивную политику в отношении ИРИ. У народа Ирана богатая история, за ним стоит великая цивилизация. Так что США должны разговаривать цивилизованным языком с народом Ирана, а не языком угроз, давления и санкций", - сказал Абдоллахиян журналистам.
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По его словам, Тегеран ожидает, что США поддержат переговоры по СВПД действиями, а не красивыми словами.
"Им следует предпринять конструктивные действия. Нет сомнений, что если они хотят продолжать разговаривать прежним языком с Ираном,... руки ИРИ не будут оставаться связанными", - подчеркнул он.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.