https://ria.ru/20210924/peresmotr-1751671243.html

Глава МИД Ирана призвал США пересмотреть политику против Тегерана

Глава МИД Ирана призвал США пересмотреть политику против Тегерана - РИА Новости, 24.09.2021

Глава МИД Ирана призвал США пересмотреть политику против Тегерана

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США раз и навсегда пересмотреть свою деструктивную политику против ИРИ. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:04

2021-09-24T17:04

2021-09-24T17:04

в мире

тегеран (город)

франция

джо байден

мид ирана

дональд трамп

хосейн амир абдоллахиян

цены на нефть

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НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США раз и навсегда пересмотреть свою деструктивную политику против ИРИ.По его словам, Тегеран будет следить за действиями американских представителей и судить об отношениях со Штатами по шагам, которые предпринимает американский лидер Джо Байден. Он отметил, что в последние месяцы Тегеран получает противоречащие друг другу заявления от правительства США, в частности, в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.Глава МИД указал, что с одной стороны США призывают Иран вернуться в СВПД, с другой стороны - вводят санкции."США должны раз и навсегда пересмотреть деструктивную политику в отношении ИРИ. У народа Ирана богатая история, за ним стоит великая цивилизация. Так что США должны разговаривать цивилизованным языком с народом Ирана, а не языком угроз, давления и санкций", - сказал Абдоллахиян журналистам.По его словам, Тегеран ожидает, что США поддержат переговоры по СВПД действиями, а не красивыми словами."Им следует предпринять конструктивные действия. Нет сомнений, что если они хотят продолжать разговаривать прежним языком с Ираном,... руки ИРИ не будут оставаться связанными", - подчеркнул он.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

https://ria.ru/20210915/iran-1750098007.html

тегеран (город)

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в мире, тегеран (город), франция, джо байден, мид ирана, дональд трамп, хосейн амир абдоллахиян, цены на нефть, россия