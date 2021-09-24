https://ria.ru/20210924/peregovory-1751657454.html

Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД

Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД - РИА Новости, 24.09.2021

Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД

Иран очень скоро вернется к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, заявил журналистам глава МИД республики Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:03

2021-09-24T16:03

2021-09-24T16:35

в мире

иран

тегеран (город)

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

франция

джо байден

мид ирана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/100772/22/1007722296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51bad2ea831c0ba31bbe81bff31929d0.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Иран очень скоро вернется к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, заявил журналистам глава МИД республики Амир Абдоллахиян."За последние месяцы мы не видели и толики позитивных шагов от администрации США. Так или иначе, ИРИ вернется за стол переговоров", - сказал Абдоллахиян.По его словам, Тегеран в данный момент пересматривает файлы по переговорам в Вене."И очень скоро переговоры Ирана со странами 4+1 возобновятся",- подчеркнул он.Он также отметил, что США, заявляя о своей готовности к возвращению в сделку, не предпринимают никаких действий, чтобы показать это."Президент США Джо Байден критиковал (экс-президента Дональда) Трампа за его отношение к Ирану, но в то же время все санкции, которые Трамп ввел в отношении иранского народа, тщательно продолжаются и при Байдене", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210921/iran-1751182107.html

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

иран

тегеран (город)

сша

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, иран, тегеран (город), сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, джо байден, мид ирана, дональд трамп, россия