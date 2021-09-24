16:03 24.09.2021 (обновлено: 16:35 24.09.2021)
Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД
Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД в Вене
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян
"За последние месяцы мы не видели и толики позитивных шагов от администрации США. Так или иначе, ИРИ вернется за стол переговоров", - сказал Абдоллахиян.
По его словам, Тегеран в данный момент пересматривает файлы по переговорам в Вене.
"И очень скоро переговоры Ирана со странами 4+1 возобновятся",- подчеркнул он.
Он также отметил, что США, заявляя о своей готовности к возвращению в сделку, не предпринимают никаких действий, чтобы показать это.
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"Президент США Джо Байден критиковал (экс-президента Дональда) Трампа за его отношение к Ирану, но в то же время все санкции, которые Трамп ввел в отношении иранского народа, тщательно продолжаются и при Байдене", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.
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