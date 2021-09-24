Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/peregovory-1751657454.html
Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД
Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД - РИА Новости, 24.09.2021
Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД
Иран очень скоро вернется к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, заявил журналистам глава МИД республики Амир Абдоллахиян. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:03
2021-09-24T16:35
в мире
иран
тегеран (город)
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
франция
джо байден
мид ирана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/100772/22/1007722296_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51bad2ea831c0ba31bbe81bff31929d0.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Иран очень скоро вернется к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, заявил журналистам глава МИД республики Амир Абдоллахиян."За последние месяцы мы не видели и толики позитивных шагов от администрации США. Так или иначе, ИРИ вернется за стол переговоров", - сказал Абдоллахиян.По его словам, Тегеран в данный момент пересматривает файлы по переговорам в Вене."И очень скоро переговоры Ирана со странами 4+1 возобновятся",- подчеркнул он.Он также отметил, что США, заявляя о своей готовности к возвращению в сделку, не предпринимают никаких действий, чтобы показать это."Президент США Джо Байден критиковал (экс-президента Дональда) Трампа за его отношение к Ирану, но в то же время все санкции, которые Трамп ввел в отношении иранского народа, тщательно продолжаются и при Байдене", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.
https://ria.ru/20210921/iran-1751182107.html
https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html
иран
тегеран (город)
сша
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/100772/22/1007722296_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_cf40c67148859577686ad4351b437984.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), франция, джо байден, мид ирана, дональд трамп, россия
16:03 24.09.2021 (обновлено: 16:35 24.09.2021)
 
Глава МИД Ирана заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД

Глава МИД Ирана Абдоллахиян заявил о скором возобновлении переговоров по СВПД в Вене

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян
Заместитель министра иностранных дел Исламской республики Иран Хосейн Абдоллахиян - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 24 сен - РИА Новости. Иран очень скоро вернется к переговорам по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) в Вене, заявил журналистам глава МИД республики Амир Абдоллахиян.
"За последние месяцы мы не видели и толики позитивных шагов от администрации США. Так или иначе, ИРИ вернется за стол переговоров", - сказал Абдоллахиян.
По его словам, Тегеран в данный момент пересматривает файлы по переговорам в Вене.
"И очень скоро переговоры Ирана со странами 4+1 возобновятся",- подчеркнул он.
Он также отметил, что США, заявляя о своей готовности к возвращению в сделку, не предпринимают никаких действий, чтобы показать это.
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 17:34
Байден назвал условие возвращения США к иранской ядерной сделке
"Президент США Джо Байден критиковал (экс-президента Дональда) Трампа за его отношение к Ирану, но в то же время все санкции, которые Трамп ввел в отношении иранского народа, тщательно продолжаются и при Байдене", - приводит агентство IRNA слова Абдоллахиана.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Раиси, победившего на выборах в июне.
Президент Ирана Ибрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 22:27
Раиси заявил о начале новой эпохи во внешней политике Ирана
 
В миреИранТегеран (город)СШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ФранцияДжо БайденМИД ИранаДональд ТрампРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния