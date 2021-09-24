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В Москве арестовали экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома
В Москве арестовали экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома - РИА Новости, 24.09.2021
В Москве арестовали экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома
Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двух экстремалов, прыгнувших с парашютами с 48-этажного жилого дома на Ленинский проспект, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:25
2021-09-24T21:25
2021-09-24T21:28
происшествия
москва
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двух экстремалов, прыгнувших с парашютами с 48-этажного жилого дома на Ленинский проспект, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление о назначении Дербеневу Д.А. административного наказания в виде административного ареста сроком на 11 суток", - рассказал собеседник агентства.Другому парашютисту по фамилии Свитнев назначили аналогичное наказание. Суд признал обоих виновными в мелком хулиганстве, им грозил арест на срок до 15 суток.В четверг в сети распространилось видео, на котором два парашютиста прыгнули с 48-этажного здания, они приземлились в нескольких метрах от Ленинского проспекта.
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происшествия, москва
21:25 24.09.2021 (обновлено: 21:28 24.09.2021)
В Москве арестовали экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома
В Москве суд арестовали на 11 суток двух экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома