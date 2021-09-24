https://ria.ru/20210924/parashyut-1751719903.html

В Москве арестовали экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома

В Москве арестовали экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома - РИА Новости, 24.09.2021

В Москве арестовали экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома

Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двух экстремалов, прыгнувших с парашютами с 48-этажного жилого дома на Ленинский проспект, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:25

2021-09-24T21:25

2021-09-24T21:28

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы арестовал на 11 суток двух экстремалов, прыгнувших с парашютами с 48-этажного жилого дома на Ленинский проспект, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Гагаринским районным судом города Москвы вынесено постановление о назначении Дербеневу Д.А. административного наказания в виде административного ареста сроком на 11 суток", - рассказал собеседник агентства.Другому парашютисту по фамилии Свитнев назначили аналогичное наказание. Суд признал обоих виновными в мелком хулиганстве, им грозил арест на срок до 15 суток.В четверг в сети распространилось видео, на котором два парашютиста прыгнули с 48-этажного здания, они приземлились в нескольких метрах от Ленинского проспекта.

https://ria.ru/20210911/parashyutist-1749664358.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва