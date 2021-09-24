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Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр
Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр - РИА Новости, 24.09.2021
Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр
28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Паралимпийский комитет России: итоги Токио – 2020".
2021-09-24T15:04
2021-09-24T15:34
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Задать вопросУчастники:- и.о. президента Паралимпийского комитета России, руководитель делегации ПКР на XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;- глава города Дзержинска Иван НОСКОВ;- главный тренер паралимпийской команды по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;- старший тренер по фехтованию на колясках Хасан ИСМАИЛОВ;- тренер по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр ЛАГУТИН;- трехкратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей КАЛИНА;- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по фехтованию на колясках Александр КУЗЮКОВ;- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарат Дмитрий САФРОНОВ;- чемпионка, двукратный серебряный и бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых Дарья ПИКАЛОВА;- чемпион и двукратный серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей ВДОВИН;- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий ГРИГОРЬЕВ;- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Даниил СМИРНОВ;- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан КУЗНЕЦОВ;- серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей КУЗНЕЦОВ.5 сентября в Токио завершились XVI летние Паралимпийские игры. Команда России завоевала рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на летних Играх – 118, из которых 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.На мероприятии речь пойдет о подготовке к XVI Церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь", которая состоится в городе Дзержинске Нижегородской области.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
15:04 24.09.2021 (обновлено: 15:34 24.09.2021)
 

Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр

Читать ria.ru в
28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Паралимпийский комитет России: итоги Токио – 2020".
Задать вопрос

Участники:
- и.о. президента Паралимпийского комитета России, руководитель делегации ПКР на XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;
- глава города Дзержинска Иван НОСКОВ;
- главный тренер паралимпийской команды по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;
- старший тренер по фехтованию на колясках Хасан ИСМАИЛОВ;
- тренер по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр ЛАГУТИН;
- трехкратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей КАЛИНА;
- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по фехтованию на колясках Александр КУЗЮКОВ;
- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарат Дмитрий САФРОНОВ;
- чемпионка, двукратный серебряный и бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых Дарья ПИКАЛОВА;
- чемпион и двукратный серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей ВДОВИН;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий ГРИГОРЬЕВ;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Даниил СМИРНОВ;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан КУЗНЕЦОВ;
- серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей КУЗНЕЦОВ.

5 сентября в Токио завершились XVI летние Паралимпийские игры. Команда России завоевала рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на летних Играх – 118, из которых 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.

На мероприятии речь пойдет о подготовке к XVI Церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь", которая состоится в городе Дзержинске Нижегородской области.

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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