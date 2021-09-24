15:04 24.09.2021 (обновлено: 15:34 24.09.2021)
Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр
28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Паралимпийский комитет России: итоги Токио – 2020".
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Участники:
- и.о. президента Паралимпийского комитета России, руководитель делегации ПКР на XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;
- глава города Дзержинска Иван НОСКОВ;
- главный тренер паралимпийской команды по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;
- старший тренер по фехтованию на колясках Хасан ИСМАИЛОВ;
- тренер по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр ЛАГУТИН;
- трехкратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей КАЛИНА;
- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по фехтованию на колясках Александр КУЗЮКОВ;
- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарат Дмитрий САФРОНОВ;
- чемпионка, двукратный серебряный и бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых Дарья ПИКАЛОВА;
- чемпион и двукратный серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей ВДОВИН;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий ГРИГОРЬЕВ;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Даниил СМИРНОВ;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан КУЗНЕЦОВ;
- серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей КУЗНЕЦОВ.
5 сентября в Токио завершились XVI летние Паралимпийские игры. Команда России завоевала рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на летних Играх – 118, из которых 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.
На мероприятии речь пойдет о подготовке к XVI Церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь", которая состоится в городе Дзержинске Нижегородской области.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- и.о. президента Паралимпийского комитета России, руководитель делегации ПКР на XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;
- глава города Дзержинска Иван НОСКОВ;
- главный тренер паралимпийской команды по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;
- старший тренер по фехтованию на колясках Хасан ИСМАИЛОВ;
- тренер по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр ЛАГУТИН;
- трехкратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей КАЛИНА;
- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по фехтованию на колясках Александр КУЗЮКОВ;
- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарат Дмитрий САФРОНОВ;
- чемпионка, двукратный серебряный и бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых Дарья ПИКАЛОВА;
- чемпион и двукратный серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей ВДОВИН;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий ГРИГОРЬЕВ;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Даниил СМИРНОВ;
- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан КУЗНЕЦОВ;
- серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей КУЗНЕЦОВ.
5 сентября в Токио завершились XVI летние Паралимпийские игры. Команда России завоевала рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на летних Играх – 118, из которых 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.
На мероприятии речь пойдет о подготовке к XVI Церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь", которая состоится в городе Дзержинске Нижегородской области.
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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