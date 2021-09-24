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Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр

Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр - РИА Новости, 24.09.2021

Онлайн-конференция по итогам XVI летних Паралимпийских игр

28 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Паралимпийский комитет России: итоги Токио – 2020".

2021-09-24T15:04

2021-09-24T15:04

2021-09-24T15:34

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Задать вопросУчастники:- и.о. президента Паралимпийского комитета России, руководитель делегации ПКР на XVI летних Паралимпийских играх в г. Токио (Япония) Павел РОЖКОВ;- глава города Дзержинска Иван НОСКОВ;- главный тренер паралимпийской команды по плаванию Юрий НАЗАРЕНКО;- старший тренер по фехтованию на колясках Хасан ИСМАИЛОВ;- тренер по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Александр ЛАГУТИН;- трехкратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей КАЛИНА;- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по фехтованию на колясках Александр КУЗЮКОВ;- двукратный чемпион XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарат Дмитрий САФРОНОВ;- чемпионка, двукратный серебряный и бронзовый призер XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта слепых Дарья ПИКАЛОВА;- чемпион и двукратный серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Андрей ВДОВИН;- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Дмитрий ГРИГОРЬЕВ;- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Даниил СМИРНОВ;- чемпион XVI летних Паралимпийских игр по велоспорту спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Руслан КУЗНЕЦОВ;- серебряный призер XVI летних Паралимпийских игр по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Алексей КУЗНЕЦОВ.5 сентября в Токио завершились XVI летние Паралимпийские игры. Команда России завоевала рекордное количество медалей за всю историю своих выступлений на летних Играх – 118, из которых 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых.На мероприятии речь пойдет о подготовке к XVI Церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России "Возвращение в жизнь", которая состоится в городе Дзержинске Нижегородской области.Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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