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Попова объяснила, почему пандемия в России пока не остановится
Попова объяснила, почему пандемия в России пока не остановится - РИА Новости, 24.09.2021
Попова объяснила, почему пандемия в России пока не остановится
Пока в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия остановится, нет, заявила глава... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T21:01
2021-09-24T21:01
2021-09-24T21:01
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пока в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия остановится, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня оснований говорить, что все остановится, нет, у нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова объяснила, почему пандемия в России пока не остановится
Попова: оснований говорить, что пандемия в России остановится, нет