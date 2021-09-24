https://ria.ru/20210924/pandemiya-1751716239.html

Попова объяснила, почему пандемия в России пока не остановится

Попова объяснила, почему пандемия в России пока не остановится - РИА Новости, 24.09.2021

Попова объяснила, почему пандемия в России пока не остановится

Пока в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия остановится, нет, заявила глава... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T21:01

2021-09-24T21:01

2021-09-24T21:01

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

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россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пока в России еще много людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусу, поэтому оснований говорить, что пандемия остановится, нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Сегодня оснований говорить, что все остановится, нет, у нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии