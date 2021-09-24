https://ria.ru/20210924/oruzhie-1751552797.html
Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России - РИА Новости, 24.09.2021
Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:50
2021-09-24T04:50
2021-09-24T04:50
в мире
азербайджан
ильхам алиев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150623/16/1506231669_0:162:2400:1512_1920x0_80_0_0_5a425def20fda02475326475190d5db3.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.Он выразил уверенность в том, что в будущем сотрудничество между Россией и Азербайджаном "будет идти по нарастающей".
https://ria.ru/20210924/aliev-1751552502.html
азербайджан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150623/16/1506231669_0:0:2186:1639_1920x0_80_0_0_2e327ce398d3d9e543c0e9dc4e617429.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, азербайджан, ильхам алиев, россия
Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
Алиев: Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России