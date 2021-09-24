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Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России - РИА Новости, 24.09.2021
Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России
Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:50
2021-09-24T04:50
в мире
азербайджан
ильхам алиев
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.Он выразил уверенность в том, что в будущем сотрудничество между Россией и Азербайджаном "будет идти по нарастающей".
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, россия
04:50 24.09.2021
 
Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России

Алиев: Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
"По всем направлениям у нас идет хорошая работа, в том числе по линии ВТС. Естественно, сейчас мы смотрим на новые разработки, сейчас уже технические группы изучают новые возможности, мы некоторые заявки уже подали, так что сотрудничество в этом направлении с Россией тоже будет развиваться", - сказал Алиев в интервью журналу "Национальная оборона", сентябрьский номер которого выходит в пятницу.
Он выразил уверенность в том, что в будущем сотрудничество между Россией и Азербайджаном "будет идти по нарастающей".
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
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В миреАзербайджанИльхам АлиевРоссия
 
 
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