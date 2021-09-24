https://ria.ru/20210924/oruzhie-1751552797.html

Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России

Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России - РИА Новости, 24.09.2021

Азербайджан сделал новые заявки на закупку оружия в России

Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:50

2021-09-24T04:50

2021-09-24T04:50

в мире

азербайджан

ильхам алиев

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Азербайджан уже подал заявки России на приобретение новых образов оружия и военной техники, сообщил азербайджанский президент Ильхам Алиев.Он выразил уверенность в том, что в будущем сотрудничество между Россией и Азербайджаном "будет идти по нарастающей".

https://ria.ru/20210924/aliev-1751552502.html

азербайджан

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в мире, азербайджан, ильхам алиев, россия