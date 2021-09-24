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Полиция проверит сообщение об избиении девочки сверстницей в Орске
Полиция проверит сообщение об избиении девочки сверстницей в Орске - РИА Новости, 24.09.2021
Полиция проверит сообщение об избиении девочки сверстницей в Орске
Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницей в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Оренбургской области. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T11:55
2021-09-24T11:55
2021-09-24T11:55
происшествия
орск
оренбургская область
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УФА, 24 сен – РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницей в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Оренбургской области.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, в котором девочка избивает сверстницу. Она сильно бьет ее ногами по голове. За кадром слышно, что за избиением наблюдают другие, кто-то из очевидцев предупреждает, что на место едут полицейские."Проводится проверка, устанавливаются лица, которые участвовали в данном происшествии. Будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в УМВД по Оренбургской области.
https://ria.ru/20210922/izbienie-1751310037.html
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происшествия, орск, оренбургская область
Полиция проверит сообщение об избиении девочки сверстницей в Орске
Полиция проверит сообщение в социальных сетях об избиении девочки сверстницей в Орске