https://ria.ru/20210924/orsk-1751593173.html

Полиция проверит сообщение об избиении девочки сверстницей в Орске

Полиция проверит сообщение об избиении девочки сверстницей в Орске - РИА Новости, 24.09.2021

Полиция проверит сообщение об избиении девочки сверстницей в Орске

Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницей в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Оренбургской области. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T11:55

2021-09-24T11:55

2021-09-24T11:55

происшествия

орск

оренбургская область

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УФА, 24 сен – РИА Новости. Правоохранители проводят проверку по факту избиения девочки сверстницей в оренбургском Орске, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Оренбургской области.Ранее ряд Telegram-каналов опубликовали видео, в котором девочка избивает сверстницу. Она сильно бьет ее ногами по голове. За кадром слышно, что за избиением наблюдают другие, кто-то из очевидцев предупреждает, что на место едут полицейские."Проводится проверка, устанавливаются лица, которые участвовали в данном происшествии. Будет принято процессуальное решение", - пояснили РИА Новости в УМВД по Оренбургской области.

https://ria.ru/20210922/izbienie-1751310037.html

орск

оренбургская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, оренбургская область