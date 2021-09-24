12:14 24.09.2021 (обновлено: 12:27 24.09.2021)
Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования
Памфилова: к следующим федеральным выборам будет создана единая система онлайн-голосования
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования.
"Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни. Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
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Опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет, заявила Памфилова.
"Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования... Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование... Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будет в дальнейшем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.