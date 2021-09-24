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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/onlayn-golosovanie-1751598140.html
Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования
Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования - РИА Новости, 24.09.2021
Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:14
2021-09-24T12:27
россия
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования."Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни. Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.Опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет, заявила Памфилова."Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования... Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование... Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будет в дальнейшем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
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россия, политика, госдума рф, цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова
12:14 24.09.2021 (обновлено: 12:27 24.09.2021)
 
Памфилова заявила о создании единой системы онлайн-голосования

Памфилова: к следующим федеральным выборам будет создана единая система онлайн-голосования

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что к следующим федеральным выборам будет работать единая система онлайн-голосования.
"Конечно, на следующих федеральных выборах уже будет единая база, то, что накоплено в Москве, оно никуда не рассосется, не уйдет, они будут продолжать развивать на своей платформе, что они делают сейчас по разным аспектам московской, городской жизни. Я думаю, что то, что Москва наработала, органично войдет в общую нашу копилку и уже, конечно, федеральные выборы будут проводиться по общим правила на единой платформе", - сказала Памфилова на заседании Центризбиркома.
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Опция отложенного голосования на федеральной платформе онлайн-голосования применяться не будет, заявила Памфилова.
"Эта опция, она была очень объемная, когда решили ввести опцию переголосования (в Москве), мы четко сказали, что в федеральном законе не предусмотрено переголосования... Нашли такой компромиссный вариант, назвали его отложенное голосование... Скорее всего, с учетом того, что Москва отработала на этих выборах и взяла на себя ответственность и шквал критики, который был, надо отдать им должное и сказать спасибо, что они это сделали, но это позволяет нам делать выводы, что мы это добровольно делать не будет в дальнейшем", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Выборы в Госдуму прошли 17-19 сентября, одновременно с ними - региональные и муниципальные. Дистанционное электронное голосование было организовано в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в Севастополе.
 
Выборы в Государственную думуРоссияПолитикаГосдума РФЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла Памфилова
 
 
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