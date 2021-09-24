https://ria.ru/20210924/obvinenie-1751722141.html

Киев обвинил Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ

Киев обвинил Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ - РИА Новости, 25.09.2021

Киев обвинил Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ

Командование Воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-24T21:53

2021-09-24T21:53

2021-09-25T00:29

украина

вооруженные силы украины

черное море

россия

нато

су-24

азовское море

ил-20

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КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Командование Воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря.Как утверждает Киев, Су-24МР и Ил-20 неоднократно залетали в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск ВСУ."Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 "Рейс", по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", — говорится в сообщении командования в Facebook.О каких именно учениях идет речь, в командовании не уточнили.Сейчас на Украине идут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия — 2021" с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. Тренировки, в частности, проводят в акватории Черного и Азовского морей. Они продлятся до 30 сентября.В Москве не раз заявляли, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.

https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751374507.html

https://ria.ru/20210924/ucheniya-1751670662.html

украина

черное море

россия

азовское море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, вооруженные силы украины, черное море, россия, нато, су-24, азовское море, ил-20