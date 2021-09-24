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https://ria.ru/20210924/obvinenie-1751722141.html
Киев обвинил Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ
Киев обвинил Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ - РИА Новости, 25.09.2021
Киев обвинил Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ
Командование Воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-24T21:53
2021-09-25T00:29
украина
вооруженные силы украины
черное море
россия
нато
су-24
азовское море
ил-20
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КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Командование Воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря.Как утверждает Киев, Су-24МР и Ил-20 неоднократно залетали в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск ВСУ."Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 "Рейс", по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", — говорится в сообщении командования в Facebook.О каких именно учениях идет речь, в командовании не уточнили.Сейчас на Украине идут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия — 2021" с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. Тренировки, в частности, проводят в акватории Черного и Азовского морей. Они продлятся до 30 сентября.В Москве не раз заявляли, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.
https://ria.ru/20210922/zelenskiy-1751374507.html
https://ria.ru/20210924/ucheniya-1751670662.html
украина
черное море
россия
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украина, вооруженные силы украины, черное море, россия, нато, су-24, азовское море, ил-20
21:53 24.09.2021 (обновлено: 00:29 25.09.2021)
 
Киев обвинил Россию во вторжении в зону военных учений ВСУ

В ВСУ заявили, что российские самолеты залетели в зону учений в Черном море

© Фото : Командование воздушных сил ВСУ Учения украинской морской авиации
Учения украинской морской авиации - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Командование воздушных сил ВСУ
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КИЕВ, 24 сен — РИА Новости. Командование Воздушных сил ВС Украины обвинило российские самолеты-разведчики в "грубом нарушении" порядка использования воздушного пространства в акватории Черного моря.
Как утверждает Киев, Су-24МР и Ил-20 неоднократно залетали в зону, зарезервированную Украиной для проведения боевых стрельб зенитных ракетных войск Воздушных сил и войск ПВО Сухопутных войск ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 20:22
Зеленский попросил НАТО увеличить присутствие в Черном море
"Российские самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 "Рейс", по которым применялись украинские зенитные управляемые ракеты", — говорится в сообщении командования в Facebook.
О каких именно учениях идет речь, в командовании не уточнили.
Сейчас на Украине идут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия — 2021" с привлечением военнослужащих и техники стран НАТО. Тренировки, в частности, проводят в акватории Черного и Азовского морей. Они продлятся до 30 сентября.
В Москве не раз заявляли, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не нарушают границ других государств.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 17:02
Киев набирает резервистов из Донбасса для учений с НАТО, заявили в ДНР
 
УкраинаВооруженные силы УкраиныЧерное мореРоссияНАТОСу-24Азовское мореИл-20
 
 
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