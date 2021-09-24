https://ria.ru/20210924/nadrugatelstvo-1751623066.html

В Воронеже возбудили дело о надругательстве над могилой

В Воронеже возбудили дело о надругательстве над могилой - РИА Новости, 24.09.2021

В Воронеже возбудили дело о надругательстве над могилой

Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилой на одном из кладбищ Воронежа, откуда якобы выкопали тело умершего, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:41

2021-09-24T13:41

2021-09-24T13:41

происшествия

воронеж

россия

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ВОРОНЕЖ, 24 сен - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту надругательства над могилой на одном из кладбищ Воронежа, откуда якобы выкопали тело умершего, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова.Информация о случившемся появилась утром в пятницу в нескольких воронежских Telegram-каналах. Ссылаясь на источники, они сообщили, что на Коминтерновском кладбище из могилы пропало тело умершего в конце лета молодого человека. Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, отец покойного, пришедший спустя несколько дней после похорон на могилу, увидел, что захоронение вскрыли, а гроб оказался пустым. По данным каналов, знакомая умершего парня выкопала тело, вывезла за город и сожгла, потому что молодой человек хотел быть кремированным после смерти."Следственным отделом СУ УМВД России по Коминтерновскому району возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 244 Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся необходимые следственные и иные мероприятия", - сообщила Куликова.Статья о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения предусматривает до пяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210831/krazha-1747983143.html

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происшествия, воронеж, россия