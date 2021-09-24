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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/muzei-1751700652.html
Посещение госмузеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным
Посещение госмузеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным - РИА Новости, 24.09.2021
Посещение госмузеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным
Посещение государственных музеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным, сообщает пресс-служба губернатора Московской области. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:23
2021-09-24T19:23
культура
московская область (подмосковье)
музеи
новости культуры
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Посещение государственных музеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным, сообщает пресс-служба губернатора Московской области."Жители и гости Подмосковья смогут в ближайшие выходные бесплатно посетить все государственные музеи МО. Эта культурно-просветительская акция пройдет накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября... Благодаря акции "День туризма" еще больше людей смогут провести с пользой и удовольствием выходные в Подмосковье: погулять по историческим местам, познакомиться с коллекциями музеев – художественными собраниями, изделиями народных промыслов, реликвиями древности и героическим прошлым нашей страны", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, для бесплатного посещения открыты историко-художественный музей "Новый Иерусалим", Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, усадьба "Мураново", литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова "Мелихово", Зарайский Кремль и многие другие.
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московская область (подмосковье), музеи, новости культуры
19:23 24.09.2021
 
Посещение госмузеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным

Посещение госмузеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиГосударственный историко-художественный музей "Новый Иерусалим" в Истре
Государственный историко-художественный музей Новый Иерусалим в Истре - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Посещение государственных музеев Подмосковья в ближайшие выходные будет бесплатным, сообщает пресс-служба губернатора Московской области.
"Жители и гости Подмосковья смогут в ближайшие выходные бесплатно посетить все государственные музеи МО. Эта культурно-просветительская акция пройдет накануне Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября... Благодаря акции "День туризма" еще больше людей смогут провести с пользой и удовольствием выходные в Подмосковье: погулять по историческим местам, познакомиться с коллекциями музеев – художественными собраниями, изделиями народных промыслов, реликвиями древности и героическим прошлым нашей страны", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, для бесплатного посещения открыты историко-художественный музей "Новый Иерусалим", Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник, усадьба "Мураново", литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова "Мелихово", Зарайский Кремль и многие другие.
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КультураМосковская область (Подмосковье)МузеиНовости культуры
 
 
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