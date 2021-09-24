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Забиулла Муджахид: правительство Афганистана надеется на скорое признание

Забиулла Муджахид: правительство Афганистана надеется на скорое признание - РИА Новости, 24.09.2021

Забиулла Муджахид: правительство Афганистана надеется на скорое признание

Новое правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан"* (движение признано в РФ террористическим и запрещено) столкнулось с целым комплексом... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:00

2021-09-24T17:00

2021-09-24T17:00

в мире

интервью

талибан

афганистан

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Новое правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан"* (движение признано в РФ террористическим и запрещено) столкнулось с целым комплексом внутренних и внешних проблем гуманитарного, политического и экономического характера. Заместитель министра информации страны Забиулла Муджахид рассказал в интервью РИА Новости о роли России в будущем Афганистана и региона в целом, о борьбе с терроризмом и наркотрафиком, угрозе голода и стремлении нового правительства к мировому признанию и налаживанию отношений в том числе и с США.– Господин Муджахид, представитель ООН сообщил на этой неделе, что организация получила запрос из Кабула о назначении Сухейль Шахина постпредом Афганистана в ООН. Получили ли вы ответ от ООН по поводу возможности замены постпреда?– С нашей стороны состоялось назначение господина Сухейль Шахина на пост представителя Афганистана в ООН. Мы ждем их ответа, до сих пор мы его не получили. Мы в ожидании по данному вопросу.– Будете ли вы просить посредничества других стран с целью принятия положительного решения ООН в связи с этим назначением?– Да, почему нет. Страны, близкие нам, такие, как Катар и другие, которые поддержали нас в трудное время, они могут взять на себя роль посредников или связующего звена между нами, могут помочь нам в вопросе получения места в ООН. Это наше право, и мы приветствуем любое государство, способное нам в этом помочь.– Какие будут первоочередные задачи в случае утверждения в ООН?– Если мой брат Сухейль будет утвержден в ООН в качестве нашего представителя, очевидно, он предпримет усилия для укрепления отношений с другими государствами, включая ЕС и США, а также с мусульманскими странами. Это и будет первостепенными задачами, даст бог, после нашего назначения в ООН.– Был ли запрос с вашейстороны о посредничестве России в ООН по вопросу снятия санкций?– У России важные планы в этом вопросе. Она может быть новым посредником между нами и ООН, в том числе в снижении уровня санкционного давления, и мы просим ее содействия в мирном урегулировании в регионе, в Афганистане в частности, а также в процессе восстановления нашей страны.– Ожидаете ли вы какого-либо продвижения в афганском вопросе во время Генассамблеи ООН?– Да, мы ожидаем значительного прогресса, ожидаем, что наше послание дойдет, и мы получим положительный ответ.– Россия обещала направить гуманитарную помощь Афганистану. Когда эта помощь ожидается?– Помощь от России, Катара, Пакистана, ООН и других государств до нас доходит. И мы в ожидании больших объемов помощи. Так как афганский народ противостоит голоду, экономическим трудностям, решение этих проблем – наша общая ответственность. Это гуманитарный вопрос,и мы просим дополнительной помощи. Россия обещала нам помощь, и мы ждем. Когда она будет, я не знаю.– Какие страны приостановили свои проекты в Афганистане? Есть ли у России проекты, которые могут быть возобновлены?– Я не знаю по конкретным проектам, но разные народы могут нам помочь. Россия, в том числе, может помочь своими экономическими, торговыми и инвестиционными проектами в Афганистане. Турция может помочь нам с образованием. Также и другие страны могут оказать нам содействие поразным направлениям.– После встречи со спецпредставителем президента РФ Замиром Кабуловыместь ли конкретные шаги, о которых договорились российская и афганская стороны?– Да, безопасность и мир в Афганистане влияет на регион, и мы просим все страны, включая Россию, помочь, не вмешиваясь во внутренние дела. Мы стремимся к миру в Афганистане и не позволим никому использовать наши территории для враждебных действий против других стран. В этом вопросе мы очень серьезно настроены. А также в вопросе ликвидации контрабанды наркотиков и денежных средств, полученных незаконным путем. Мы блокируем их пути и учитываем, что у России есть военное присутствие в пограничных с нами странахМы стремимся прекратить контрабанду наркотиков из Афганистана в другие страны. Многие страны, включая Россию могут помочь в ликвидации путей контрабанды. Даст бог, мы блокируем все пути. Также выращивание конопли в Афганистане является серьезной проблемой. Важно, чтобы мы дали фермерам альтернативу.– Ваша страна переживает террористическую активность со стороны ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ) и других организаций. Происходят подрывы и обстрелы. Какие меры вы планируете предпринять для обеспечения безопасности?– Мы добились серьезных успехов в противостоянии этим очагам (терроризма – ред.), и многие мы ликвидировали. Но эти очаги в незначительной степени были до нас в Джелалабаде и Кабуле. После того, как мы пришли к власти, мы стремимся взять под контроль всю территорию страны и города для обеспечения всеобщей безопасности и устранения всех, кто угрожает стабильности и миру.– Какова численность ИГ в стране, по вашим данным?– Незначительная. За прошедшие годы мы смогли сократить их присутствие в таких районах, как Джелалабад и Кабул. Они есть, но не в больших количествах, и мы стремимся посредством оперативно-разведывательных мероприятий выявлять их и арестовывать с дальнейшей передачей правосудию.– Есть ли взаимодействие с другими странами, обмен информацией по этому вопросу?– Мы самодостаточны в данном вопросе. Народ Афганистана против террористических организаций и их идеологии. Они помогают нам в сборе информации. И мы ограничиваемся поддержкой нашего народа.– Может ли Афганистан запросить размещение иностранных военных баз на своей территории?– Нет, мы не нуждаемся в иностранных военных на нашей земле. Мы можем взаимодействовать с миром, американцами и со всеми странами. Но мы не допустим, чтобы кто-то использовал нашу территорию против других государств. Поэтому мы не приветствуем иностранных военных на афганской территории.– Что касается афганских средств, замороженных США. Какие меры вы намерены предпринять? Ответили ли вам США?– Мы призываем к решению этого вопроса, и запрос заключается в переводе этих средств на счета афганских банков. Мы призываем ООН, США и другие страны, и Всемирный банк. Мы стремимся к решению этой проблемы, так как это гуманитарный вопрос, и это средства народа Афганистана, он нуждается в них, так как он страдает.– Есть ли ответ от американской стороны?– На данный момент нет возможности получить ответ. Но в реальности мы рассчитываем на решение данного вопроса.– Военное присутствие США продолжалось 20 лет. Планирует ли нынешнее правительство подать жалобу с целью компенсации потерь среди гражданских?– Сейчас мы нуждаемся в решении внутренних вопросов для достижения мира в стране, и этот вопрос требует времени. Надеемся, что в будущем мы будем способны требовать соблюдения прав афганского народа на компенсации и на процесс восстановления страны, которая пострадала за время американской войны.– Будете ли вы запрашивать компенсации в связи с авиаударами США?– Удары США множество раз были ошибочными, что привело к повреждению домов, мечетей, гибели гражданских и разрушению медицинских объектов. Мы затребуем компенсации.– Вы требовали от США не наносить удары?– Да, мы действительно не приемлем, чтобы кто-то наносил удары по нашим территориям. И мы требуем от США прекратить какие-либо удары.– Что вы намерены предпринять в связи с сообщениями, что американцы открывали огонь по толпе в аэропорту Кабула?– Да, действия в районе аэропорта и в Кабуле в целом в те дни привели к гибели гражданских, включая женщин и детей. Это вопрос правосудия. Мы требуем это признать и подадим жалобу в ООН и в другие инстанции.– Возобновит ли работу посольство США в Кабуле?– С нашей стороны нет никаких препятствий для работы этого посольства, мы уважаем его границы и просим (американцев – ред.), чтобы направили своего посла в Кабул и возобновили работу.– Запросили ли вы выдачу бежавшего президента Афганистана Ашрафа Гани?– Нет, мы не требуем его выдачи. Но Ашраф Гани украл государственные деньги, и мы требуем их вернуть центральному банку. Это право народа. А конкретно с Ашрафом Гани мы ничего не собираемся делать.– Если говорить о взаимодействии правительства Пакистана и Китая, когда будут назначены там новые послы?– После того, как будет признание нашего правительства. Как только признают, мы направим наших послов к ним, и мы надеемся, что это произойдет скоро.– Что касается посольстваАфганистана в России, будете ли вы назначать нового главу дипмиссии?– После того как Россия признает наше правительство, мы отправим посла в РФ.– Есть ли уже кандидаты на пост посла Афганистана в России?– Да, но мы объявим его после признания правительства.– К вопросу о поправках в конституцию Афганистана. Вы ранее говорили о формировании комиссии. Когда она сможет начать работу?– Процесс, связанный с конституцией, должен начаться в ближайшие месяцы, и мы стремимся к тому, чтобы в этот процесс были вовлечены юристы, ученые и эксперты – все они будут из нашей страны.– Комиссия начнет свою работу в этом году?– Ориентировочно, в следующем. Этот вопрос нуждается в координации.– Ожидается ли визит каких-либо глав государств в Кабул?– В первую очередь, нужно признание. Если то или иное государство нас признает, то Афганистан с удовольствием примет президентов и чиновников этих стран.– Есть ли государства, которые уже уведомили вас о намерении признать?– Мы надеемся, что признание скоро будет. Многие государства выражают поддержку, многие правительства с нами контактируют, и мы ждем их признания. Но я не могу сказать, какое конкретно государство признает наше правительство.– Планирует ли временное правительство Афганистана визит в Москву в ближайшее время?– Мы ждем (приглашения для – ред.) визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством России. Так как РФ является важным для нас соседом, даст бог, придет день, и мы станем свидетелями крепких отношений между Кабулом и Москвой.– А что насчет отношений с западом: Францией и Великобританией?– С нашей стороны нет никаких препятствий. Мы призываем к крепким отношениям с Европой, США и другими государствами. И рассчитываем на их признание– Идут ли переговоры с этими странами?– Все наши переговоры с другими государствами идут через ООН, но мы рассчитываем в ближайшее время на прямой контакт с этими странами, в том числе с Германией, Великобританией и другими.– Что касается названия государства: Афганистан сегодня эмират или республика?– Официальное название сейчас: Исламский эмират Афганистан. Это требование афганского народа и требование бойцов, которые воевали на протяжении 20 лет.– Будут ли Турция и Катар работать в аэропорту Кабула на постоянной основе в сфере логистики и безопасности или он будет в руках исключительно афганцев?– Нас уведомили (Катар и Турция – ред.), что эти работы завершатся в ближайшие дни.– Есть ли у вас планы по закупке оружия у России или по взаимодействию с российскими военными специалистами?– На данный момент в этом нет необходимости. Но, возможно, в последующие годы мы рассмотрим данный вопрос согласно интересам нашей страны.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751561611.html

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https://ria.ru/20210923/posly-1751519982.html

https://ria.ru/20210922/vstrecha-1751275084.html

https://ria.ru/20210924/sredstva-1751555671.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210913/afganistan-1749893836.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, интервью, талибан, афганистан