Открылась Московская международная книжная ярмарка

2021-09-24

2021-09-24T10:32

2021-09-24T11:08

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открылась в 34-й раз. В этом году она проходит в Центральном выставочном комплексе "Экспоцентр" с 24 по 27 сентября, сообщают организаторы.За четыре дня на ММКЯ пройдет более 300 мероприятий на девяти площадках. В рамках проведения ярмарки состоятся встречи с известными авторами, презентации книг, открытые дискуссии и мастер-классы.На ММКЯ ожидается большое количество выступлений российских писателей, в частности, Александры Марининой, Дарьи Донцовой, Наринэ Абгарян, Марии Арбатовой, Павла Басинского, Марии Бобылевой, Полины Дашковой, Вадима Панова. Помимо известных авторов, своими знаниями на ярмарке поделятся представители других профессий. Встречи и лекции проведут такие эксперты, как бизнес-тренер Радислав Гандапас, сценарист и писательница Наталья Краснова, психолог Борис Литвак, народный артист РФ Вячеслав Полунин, поделились организаторы.Помимо общей программы, ММКЯ представит деловую и детскую программы.Деловая программа, созданная специально для профессионалов отрасли, будет включать в себя несколько конференций, на которых обсудят состояние книжного рынка в России, цифровые инновации в сфере продвижения книг, а также другие важные вопросы отрасли. Среди конференций, в частности, "Книжный рынок России – 2021", II Международная конференция "Мировая книжная индустрия в новых реалиях: новые технологии, новые вызовы, новые перспективы", "Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения. Эволюция бизнес-моделей в цифровую эру".Детская программа будет также насыщена разнообразными мероприятиями для всей семьи. Среди главных — презентация детского литературного конкурса имени Корнея Чуковского, премия "Большая сказка" имени Э.Н. Успенского, фестиваль короткого рассказа "Кора" и международный конкурс юных иллюстраторов "New Dreams".В рамках ярмарки ежегодно подводятся итоги ряда конкурсов и премий, среди них Национальный конкурс "Книга года", Международный конкурс государств-участников СНГ "Искусство книги", премия за выдающиеся достижения в области художественного перевода "Мастер", а также конкурс лучших студенческих дипломов "Be First! 2021", сообщают организаторы.Книжные новинки по искусству от ведущих музеев и издательств Москвы будут также представлены на ММКЯ. Музейные кураторы расскажут о новых выставках, каталогах к ним, сопутствующих образовательных проектах и исследовательской деятельности.Форум "КНИГАБАЙТ. Будущее книги" специализируется на актуальных электронных форматах. В этом году главной темой форума станет "Книга и литература в цифровой среде". На форуме выступят писатели, литературные критики, сотрудники библиотек, эксперты в области книгоиздания, цифрового издания и компьютерных игр из Германии, Польши, России, США, Франции.В этом году Российская государственная детская библиотека совместно с Биеннале иллюстрации в Братиславе (BIB) организует выставку "BIB 2019: лауреаты Биеннале иллюстрации в Братиславе".Специальные проекты ММКЯ-2021 представлены платформой MIBF Creative для обмена знаниями, сотворчества и старта новых бизнес-проектов. В 2021 MIBF Creative будет рассматривать совместное будущее музыкальных и книжных издателей. Обсуждение состоится на конференции проекта "Музыка/Речь", стартовавшего ранее в рамках программы "Книги в городе".Посещение 34-й Московской международной книжной ярмарки будет осуществляться по сеансам, отмечает директор ММКЯ Андрей Гельмиза."Ярмарка будет работать в классическом формате … Мы понимаем, что пандемия все еще не отступила, поэтому сделаем все возможное, чтобы сделать ярмарку безопасной для посетителей. Для этого мы предусмотрели посещение ММКЯ по сеансам, чтобы избежать очередей на входе. На нашем сайте вы можете выбрать оптимальные для себя часы посещения ярмарки и приобрести билеты на это время. Вы сможете попасть на ММКЯ в течение часа с того времени, которое указано на билете", — рассказал Гельмиза.

