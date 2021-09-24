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Первые тонны металлолома из Арктики отправят в Комсомольск-на-Амуре
Первые тонны металлолома из Арктики отправят в Комсомольск-на-Амуре - РИА Новости, 24.09.2021
Первые тонны металлолома из Арктики отправят в Комсомольск-на-Амуре
Свыше 400 тонн металлолома, собранные в Арктике в Якутии в рамках федерального проекта, отправят на переплавку в Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-центр... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:32
2021-09-24T12:32
общество
комсомольск-на-амуре
москва
арктика
тикси
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Свыше 400 тонн металлолома, собранные в Арктике в Якутии в рамках федерального проекта, отправят на переплавку в Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.Ранее сообщалось, что в рамках экологического проекта с прибрежной части Арктической зоны Якутии планируют вывезти чуть менее 100 тысяч тонн металлолома за 5 лет. Проект стартовал на берегу моря Лаптевых в поселке Тикси Булунского района, где в первый день очистки собрали более 300 тонн металлолома.Отмечается, что всего в республике установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла. По данным регионального министерства экологии, в настоящее время на площади 50 га в районах Якутии накопилось порядка 4,5 миллиона тонн металлолома. В основном это использованные бочки, трубы и провода, брошенные кузова автотранспорта и остовы судов, каркасы промтехники."В грузовой терминал "Нижний Бестях" доставили порядка 435 тонн металлолома, который волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали в якутском поселке Тикси. После разделки и брикетирования металлолом будет погружен в контейнеры, после чего железной дорогой отправится на переплавку на завод "Амурсталь" в Комсомольск-на-Амуре", - рассказали в пресс-центре.По словам первого замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Сергея Неустроева, лично встретившего груз, работа по уборке арктических районов продолжится. "Будем отслеживать, куда этот металл пойдёт. Ведь особенность "Чистой Арктики" в том, что это проект "полного цикла", - рассказал он.
https://ria.ru/20210923/arktika-1751347922.html
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общество, комсомольск-на-амуре, москва, арктика, тикси
12:32 24.09.2021
 
Первые тонны металлолома из Арктики отправят в Комсомольск-на-Амуре

Первые тонны металлолома из якутской Арктики отправят в Комсомольск-на-Амуре

© РИА Новости / Александр Лыскин / Перейти в фотобанкМост через реку Амур
Мост через реку Амур - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Лыскин
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ЯКУТСК, 24 сен – РИА Новости. Свыше 400 тонн металлолома, собранные в Арктике в Якутии в рамках федерального проекта, отправят на переплавку в Комсомольск-на-Амуре, сообщает пресс-центр республики Саха (Якутия) в Москве.
Ранее сообщалось, что в рамках экологического проекта с прибрежной части Арктической зоны Якутии планируют вывезти чуть менее 100 тысяч тонн металлолома за 5 лет. Проект стартовал на берегу моря Лаптевых в поселке Тикси Булунского района, где в первый день очистки собрали более 300 тонн металлолома.
Отмечается, что всего в республике установлено 437 точек накопления лома цветного и черного металла. По данным регионального министерства экологии, в настоящее время на площади 50 га в районах Якутии накопилось порядка 4,5 миллиона тонн металлолома. В основном это использованные бочки, трубы и провода, брошенные кузова автотранспорта и остовы судов, каркасы промтехники.
"В грузовой терминал "Нижний Бестях" доставили порядка 435 тонн металлолома, который волонтеры проекта "Чистая Арктика" собрали в якутском поселке Тикси. После разделки и брикетирования металлолом будет погружен в контейнеры, после чего железной дорогой отправится на переплавку на завод "Амурсталь" в Комсомольск-на-Амуре", - рассказали в пресс-центре.
По словам первого замминистра по развитию Арктики и делам народов Севера Якутии Сергея Неустроева, лично встретившего груз, работа по уборке арктических районов продолжится. "Будем отслеживать, куда этот металл пойдёт. Ведь особенность "Чистой Арктики" в том, что это проект "полного цикла", - рассказал он.
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ОбществоКомсомольск-на-АмуреМоскваАрктикаТикси
 
 
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